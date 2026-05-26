Умышленное неоказание медицинской помощи пленным – проявление геноцидальной войны России против Украины, – вице-спикер Елена Кондратюк

В Верховной Раде состоялась публичная презентация исследования "Нарушение прав военнопленных на здравоохранение и медицинское лечение: последствия, квалификации и перспективы". Мероприятие прошло по инициативе и поддержке замглавы украинского парламента Елены Кондратюк. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Исследование проведено экспертами ОО Сеть защиты национальных интересов "А Н Т С" и ОО "Международный центр украинской победы (ICUV)" в тесном сотрудничестве с Координационным штабом по обращению с военнопленными. Исследование основывается на глубинных интервью с украинскими военными медиками, которіе прошли через российский плен и были вынуждены сами оказывать помощь другим раненым.

Открывая мероприятие, вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что Россия на государственном уровне систематически совершает геноцид за закрытыми дверями против украинских военных и гражданских, находящихся в плену РФ. Они регулярно испытывают бесчеловечное обращение, пытки и издевательства, их сознательно лишают медицинской помощи.

В российском плену сейчас содержится около 7 тысяч украинских военнослужащих; гражданских – по разным данным – от 10 до 20 тысяч. За все время из плена удалось вернуть чуть более 9 048 украинцев, преимущественно военных.

"Более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам и жестокому обращению в российском плену, что подтверждается официальными отчетами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Это государственная политика. И исследование, которое представлено сегодня, впервые фиксирует ее медицинское измерение с доказательной точностью", — подчеркнула Елена Кондратюк.

"Раны, которые оставляли гнить. Ампутации без обезболивания. Зубы, вырванные без анестезии пьяным персоналом. Снятие турникетов с раненых после теракта в Еленовке. Умышленное неоказание медицинской помощи как оружие. Юридически это — грубые нарушения сразу ряда статей Женевской конвенции. Это военные преступления по статье 8 Римского устава", — добавила вице-спикер.

Она также напомнила, что ПАСЕ зафиксировала это в двух профильных резолюциях в октябре 2024-го и в июне 2025-го, прямо назвав обращение с украинскими пленными систематическим и свидетельствующим о государственной политике России.

"Депортация и похищение детей, массовые военные преступления, пытки пленных. Составляя пазлы в одну картинку, мы видим, что эта война — геноцидальная. Наша задача — собрать должную доказательную базу, чтобы доказать это и привлечь виновных к ответственности", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Именно поэтому, по ее словам, такие исследования крайне важны и необходимы.

"То, чего мы еще не имеем в достаточном объеме, — это санкционное давление. И против России в целом, и против конкретных исполнителей. Против врачей, которые отказывали в помощи. Против начальников, которые отдавали приказы. Сегодняшнее исследование дает для этого материал. И я рассчитываю, что дипломаты, присутствовавшие на мероприятии, используют его как доказательную базу для новых персональных санкций", — отметила Елена Кондратюк.

Заместитель главы Верховной Рады поблагодарила за проведенное исследование правозащитников и тех, кто вернулся из российского плена и откровенно рассказал о пережитом. Это о незаурядной смелости, силе воли и стойкости. Она подчеркнула, данное исследование – не правозащитный манифест, а доказательная база. "Нам сегодня нужна не риторика, а факты, которые можно нести в суд, установить ответственность и наказать виновных российских военных преступлений. Это очень ценная и важная работа", — подчеркнула Елена Кондратюк.

В мероприятии, в частности, приняли участие: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, заместитель главы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, военный омбудсмен Ольга Кобылинская, глава правления Сети защиты национальных интересов АНТС Анна Гопко, Андрей Найман, освобожденный из плена военный медик, ветеран — свидетель, чьи показания легли в основу исследования, народные депутаты Украины, правозащитники, послы, представители дипломатического корпуса.