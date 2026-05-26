Элитный секонд-хенд Поворознюка: в его декларации нашли часы со "скидкой" 300%

Президент "Ингульца" задекларировал элитные часы по смешной цене

Украинский аграрий, скандальный президент ФК "Ингулец" и один из медийных фермеров страны Александр Поворознюк носит люксовые часы дорогого бренда. В соцсетях заметили интересную деталь в его декларации — одна из коллекции бизнесмена "стоит" в несколько раз дешевле рынка.

Пользователь Threads обратил внимание на два часа Patek Philippe серии Aquanaut, фигурирующих в декларациях Поворознюка. Один из них бизнесмен задекларировал примерно за 1,06 миллиона гривен, хотя рыночная цена такой модели сегодня стартует от нескольких миллионов. А вот второй Aquanaut, приобретенный позже, в документах уже весит почти 8,9 миллиона гривен.

В декларации Александра Поворознюка, обнародованной в реестре Youcontrol, действительно упоминаются два часа Patek Philippe Aquanaut с существенно разной задекларированной стоимостью.

Декларация Александра Поворознюка. Фото: youcontrol.com.ua

В то же время, цены на модели Aquanaut на международном рынке сейчас значительно превышают эти суммы. Например, на платформе Chrono24 отдельные модели Patek Philippe Aquanaut 5167A продают более чем за 79–100 тысяч долларов или более 3–4 миллионов гривен по актуальному курсу. Некоторые версии в золотом корпусе стоят еще дороже – более 110 тысяч евро.

Часы Patek Philippe Aquanaut. Фото: chrono24.de

Отдельное внимание уделяет и биография агрария. Поворознюк — генеральный директор "Агрофирма Пятихатская", президент "Ингульца" и депутат Петриковского райсовета. В то же время он неоднократно сам упоминал в публичных интервью о своих судимости в прошлом, которых было четыре. Три из них — за драки и одно за экономические преступления, связанные с хищением государственного имущества.

