Образовалось после таяния ледника: на Волыни есть озеро с кристально чистой водой, где "обитают" русалки

Туман над водой создает загадочную атмосферу

В волынских лесах есть озеро, окутанное мистикой и легендами. Особенно загадочно оно выглядит утром, когда над водой стелится густой туман.

Речь идет об озере Гнялбище, которое также известно под названием Данилово. Оно расположено в районе Ковеля и входит в природный комплекс "Озерянское ожерелье" — цепочку из 12 лесных водоемов. Озеро имеет карстовое происхождение и сформировалось после таяния ледника, сохранив почти первоначальный вид природы, как написали в Funtime.

Берега здесь заболочены, покрыты тростником и ольхой, поэтому местность остается труднодоступной и тихой. Вода так прозрачна, что даже на глубине нескольких метров можно разглядеть водоросли. Поэтому утром, когда поднимается туман, озеро приобретает почти мистический вид — местные иногда говорят, что здесь "оживают" легенды о русалках и водяных.

Дикая природа вокруг озера Гнялбище. Фото: Википедия

Водяные лилии на озере. Фото: Википедия

Второе название озера – Данилово – связано с давним преданием о крестьянине Даниле из села Осьмиговичи, который якобы имел особую связь с этим местом.

Гнялбище привлекает рыбаков и туристов

Здесь водятся щука, окунь, карась, линь и другие виды рыбы. Пляжа здесь нет, но обустроен деревянный пирс, с которого удобно ловить рыбу.

Для туристов это место подходит для "дикого" отдыха: можно ставить палатки, ночевать в лесу и наблюдать за природой. В окрестных лесах встречаются редкие животные, в том числе выдры и серые журавли, занесенные в Красную книгу Украины.

Домик возле озера. Фото: Википедия

Озеро является частью туристического маршрута "Озерянские бусы" протяженностью около 27 километров, который проходит через 12 водоемов. Путешествие по этому маршруту обычно занимает несколько дней и позволяет увидеть малоизвестную Волынь.

Добраться сюда можно из Ковеля в село Пересика, а дальше — пешком или на велосипеде по лесным тропинкам.

