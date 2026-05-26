Весит более килограмма и может атаковать: в Украине заметили редкое животное на грани исчезновения

Агрессивная "боевая стойка" — типичное поведение для этого вида

Все чаще украинцы замечают в степях и возле деревень дикого хомяка — этот вид на грани исчезновения и внесен в Красную книгу Украины и Красный список Международного союза охраны природы. В Европе почти не осталось популяции, в большинстве своем эти дикие хомяки сохранились в нашей стране. Но к 2050 году они могут полностью исчезнуть.

Видео с редким хомяком поделилась пользователь pankivju в соцсети "Тредс". На нем черный хомяк европейский поднимает лапки в боевой стойке, а затем пытается быстро убежать. Такая боевая стойка даже перед большим животным или человеком — характерное поведение дикого хомяка.

Обычно европейский хомяк имеет рыжую спинку и чёрный живот. Однако из-за естественной мутации меланизм некоторые особи рождаются полностью черными (иногда с белыми лапками, носиком или кончиками ушей).

Хомяк европейский традиционной окраски/ Фото: Лукаш Жевач

Дикие хомяки – боевые животные. Они становятся в свою боевую стойку и начинают прыгать, защищаясь или нападая. Бывает, хомяк пытается так прогнать собаку или кошку. Михаил Русин, научный сотрудник Центра восстановления редких видов фауны Украины в Киевском зоопарке

Такие хомяки – дальние родственники домашних. Они могут весить более килограмма. Как рассказывал научный сотрудник Центра восстановления редких видов фауны Украины в Киевском зоопарке Михаил Русин, его в Украине уничтожают, несмотря на редкость. Ежегодно около тысячи особей. Поэтому был основан Центр спасения хомяков, специалисты которого вылавливают животных там, где опасно и переселяют в хорошие условия. Держат по одному, они ведь очень агрессивные и могут убить друг друга.

Несмотря на известную плодовитость хомяков, математические модели прогнозирования показывают, что до 2050 года как вида не будет. Среди причин – то, что самка недолго заботится о малышах и они становятся добычей хищников. Также убивает хомяков деятельность человека и изменение климата. Если зимой оттепель, хомяк может проснуться из спячки и тогда ему просто будет нечего есть. Угрожают им пестициды и даже крупные фермерские хозяйства.

"На мелких огородах у хомяков всегда много калорийной пищи, но теперь они все чаще оказываются на огромных полях, усеянных одной культурой. Ею и должно питаться животное. Однако, по исследованиям французских ученых, монодиета ухудшает здоровье хомяков", — говорит Русин. Не улучшила ситуацию и война, которая прокатилась по средам обитания хомяков, в частности, на Харьковщине.

Важно – держать дома их нельзя. Если хомяк мешает на участке, его нельзя убивать — опытные люди, которые могут его забрать и выпустить в природу.

