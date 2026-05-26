Часть кандидаток уже имеет опыт местных выборов или работы в политике Украины

Все городские головы, которые были в Киеве, — исключительно мужчины. "Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта, кто из женщин мог бы возглавить столицу Украины. Среди вариантов — политики и общественные деятели.

По версии ChatGPT, возглавить Киев могли бы пять женщин.

Ирина Верещук — имеет опыт местного самоуправления (была мертвецом Равы-Русской во Львовской области). С 8 сентября 2024 года занимает должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. До этого она долгое время возглавляла Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и была вице-премьером. "Могла бы делать ставку на кризисное управление и государственный опыт", — отметил ИИ. Напомним, в 2020 году Верещук баллотировалась на должность городского головы Киева от партии "Слуга Народа" и запомнилась одним видео.

Наталья Яресько – пример технократической кандидатки, по словам ИИ. Это украинско-американская финансистка, занимавшая должность Министра финансов Украины с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Александра Устинова ассоциируется с антикоррупционной повесткой и активной публичной позицией. По мнению ИИ, могла бы получить поддержку младшего и проевропейского электората. В настоящее время Устинова народная депутат Украины IX созыва от партии "Голос", глава одноименной фракции в Верховной Раде. В сентябре 2020 года она баллотировалась в должность винницкого городского головы.

Александра Устинова/ Фото: страница нардепки в фейсбуке

Ярослава Гресь – известный украинский общественный деятель, пиарщица, журналистка и блогер. Она является соучредителем коммуникационного агентства Gres Todorchuk и инициатором масштабных культурных и благотворительных проектов в Украине, в частности, выставки Ukraine WOW на Киевском железнодорожном вокзале. Раньше была координатором глобальной фандрейзинговой платформы UNITED24. "Не политик в классическом смысле, но иногда в Украине обсуждают вариант "менеджеров нового типа" из общественного сектора", — отмечает ИИ.

Марина Хонда — "имеет непосредственный опыт работы в киевской администрации, особенно в социальной политике", — пишет ChatGPT. Хонда по образованию юрист, с декабря 2018 года занимает должность заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, в частности, координирует и контролирует деятельность в сферах социальной политики, защиты прав ветеранов, людей с инвалидностью, гендерного равенства и развития общественных коммуникаций.

Марина Хонда/ Фото: КГГА

