В Украине есть "тайный" водопад, о котором мало кто знает: где он и чем особенный (видео)

Достаться к местной достопримечательности непросто

На западе Украины есть малоизвестный, но очень живописный водопад. Он спрятан между лесов вдали от туристических маршрутов.

Об этом пишет сайт Funtime. Речь о водопаде под названием Заречанский Верхний, который расположен в Ивано-Франковской области на ручье Ясиновец, который является правым притоком Прута. Спрятанный среди холмов и лесов Заречья, он очаровывает своей дикостью и удаленностью от человеческих маршрутов.

Высота водопада составляет всего 2,5 метра. Однако, как отмечается в статье, его красота заключается не в величине, а в природной гармонии.

"Поток воды срывается со скального выступа, сформированного песчаниками, и несколькими каскадами стекает вниз, разбиваясь о каменные глыбы", — пишут журналисты.

Справка: название водопада происходит от села Заречье, которое простирается на берегах ручьев и рек, пересекающих местность.

Достаться к водопаду непросто из-за того, что путь к нему пролегает через полевую дорогу, а спуск к нему крутой и не обустроенный.

Как доехать:

От центральной улицы Независимости до локации около 3 км. Удобнее всего добираться на автомобиле по трассе Яблонов – Делятин, а дальше – по полевой дороге. Туристам стоит иметь удобную обувь, ведь спуск до самого водопада крут и нуждается в осторожности.

Заречанский Верхний. Фото - drymba

Напомним, ранее мы писали о том, что уникальное озеро в Украине превращается в пустыню.