"Банда американских бандитов и президентов": в "АТБ" раскрыли настоящее название магазина

Объяснение может удивить вас

Вокруг названия популярной сети супермаркетов "АТБ" разгорелась настоящая дискуссия. Даже российские пропагандисты смогли привлечь сюда Соединенные Штаты Америки.

Об этом идет речь в спецпроекте gazeta.ua. Телеграф расскажет, как же все-таки правильно расшифровать название любимого супермаркета.

В сети вопрос о происхождении трех букв на синем (а теперь уже больше черном) логотипе является одним из самых популярных запросов украинцев. Этот интерес не остался без внимания враждебных технологов, попытавшихся превратить обычную аббревиатуру в элемент теории заговора.

Магазин "АТБ"

Что придумали пропагандисты

Российская пропаганда сгенерировала несколько абсурдных версий, пытаясь найти в украинском ритейлере "иностранный след". В частности, россияне расшифровали название компании как "Американская Торговая Банда".

Кроме того, в зазомбированном пространстве распространяли версию, якобы в названии зашифрованы первые буквы фамилий американских лидеров: "Абама, Трамп, Байден" (орфография авторов фейка сохранена). Зачем американским президентам создавать дисконт-супермаркеты в Украине пропагандисты не объясняют.

Как расшифровывается на самом деле

Реальность оказалась сугубо практической и связанной с историей украинского бизнеса. Аббревиатура АТБ – это сокращение от названия компании "АгроTехБизнес".

Предприятие было основано в Днепре еще в 1993 году на базе нескольких советских гастрономов, а под единственным брендом АТБ магазины начали работать с 1998 года. Основателями сети являются известные украинские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. На сегодняшний день компания является крупнейшим ритейлером страны и насчитывает около 1200 торговых точек.

Ранее "Телеграф" писал, почему кассиры в "АТБ" всегда знают сорт фруктов и овощей с первого взгляда.