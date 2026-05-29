Несложно спутать со змеей. Украинка встретила необычного пресмыкающегося (фото)

В Украине можно увидеть два таких вида

Украинка удивила сеть необычной находкой. Ведь в горах в Польше девушка заметила безногую ящерицу.

Об этом пользовательница рассказала в Threads. Девушка уже опубликовала фото и видео пресмыкающегося.

"Сегодня я вам предлагаю посмотреть на безногого ящера. Я считаю, что мне очень повезло его встретить", — говорится в сообщении.

На фото видно, что ящерица довольно сильно внешне похожа на змею. Правда, имеет блестящую чешую, словно только что выплыла из воды. При этом движется пресмыкающийся довольно странно, кажется, что ящерице неудобно ползать.

Безногая ящерица

В комментариях пользователи также рассказывали о своих подобных случаях и о том, что довольно часто путали ящериц без лап со змеями. Некоторые называли этого пресмыкающегося полозом, но это ошибка, ведь полоз и безногие ящерицы — разные виды. Люди писали:

Он очень странный. Выглядит как змея, которая не научилась ползать.

Встретила впервые в Житомирской области, второй раз неделю назад в Люксембурге.

Удивительно, что вы снимали это, а не бежали как взбалмошная. К ящеру вопросов нет.

Полоз – это очень миролюбивое создание, абсолютно безопасное для человека.

Только вчера встретили в баварских Альпах. Я думала, что это змея какая-нибудь.

Я бы умерла там, если бы это увидела.

Я однажды чуть не наступила босыми ногами на такого… Вот крика было, потому что даже не могла подумать что это ящерица.

Для справки

Безногие ящерицы – это пресмыкающиеся, не имеющие лап. Самая известная ящерица без ног, распространённая в Украине — это веретельница ломкая. Она имеет змеевидное тело и ее очень часто ошибочно принимают за ядовитую змею (например, медянку или гадюку).

Веретельница ломкая

Еще одним представителем безногих ящериц, который встречается на юге Европы и в Украине, является желтопуз, который значительно больше и может вырасти до 1–1,5 метров.

Желтопуз

Чем безногая ящерица отличается от змеи?

Движущиеся веки. Ящерицы имеют веки и умеют моргать, но у змей они срослись и стали прозрачными.

Как и обычные ящерицы, эти виды также могут отбрасывать хвост.

Как и обычные ящерицы, эти виды также могут отбрасывать хвост. Форма тела и шея. Обычно у них нет четкого сужения между головой и туловищем, как у многих змей.

Обычно у них нет четкого сужения между головой и туловищем, как у многих змей. Слуховые отверстия. По бокам головы у ящериц есть маленькие слуховые отверстия, которых у змей нет вообще.

По бокам головы у ящериц есть маленькие слуховые отверстия, которых у змей нет вообще. Чешуя у ящериц гладкая, плотная и блестящая, на ощупь она достаточно жесткая, а не мягкая, как у змеи.

Чем отличается безногая ящерица от змеи

