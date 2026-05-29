Неважко сплутати зі змією. Українка зустріла незвичного плазуна (фото)

В Україні можна побачити два таких види

Українка здивувала мережу незвичайною знахідкою. Адже в горах у Польщі дівчина помітила безногу ящірку.

Про це користувачка розповіла в Threads. Дівчина вже опублікувала фото та відео плазуна.

"Сьогодні я вам пропоную подивитися на безногого ящера. Я вважаю, що мені дуже пощастило на нього натрапити", — йдеться у повідомленні.

На фото видно, що ящірка досить сильно зовні схожа на змію. Щоправда, має блискучу луску, ніби щойно випливла з води. При цьому рухається плазун досить дивно, здається, що ящірці незручно пересуватись.

Безнога ящірка

У коментарях користувачі також розповідали про свої схожі випадки та те, що досить часто плутали ящірок без лап зі зміями. Дехто називав цього плазуна полозом, але це помилка, адже полози та безногі ящірки — різні види. Люди писали:

Він дуже дивний. Виглядає як змія, яка не навчилась повзати.

Зустріла вперше на Житомирщині, вдруге тиждень тому в Люксембурзі.

Дивно, що ви знімали це, а не бігли як навіжена. До ящера питань нема.

Полоз — це дуже миролюбне створіння, абсолютно безпечне для людини.

Тільки вчора зустріли в баварських Альпах. Я думала, що це змія якась.

Я б вмерла там, якби то побачила.

Я одного разу ледь не наступила босими ногами на такого…Ото крику було, бо навіть і не могла подумати що це ящірка.

Для довідки

Безногі ящірки — це плазуни, які не мають лап. Найвідоміша ящірка без ніг, поширена в Україні — це веретільниця ламка. Вона має змієподібне тіло та її дуже часто помилково приймають за отруйну змію (наприклад, мідянку чи гадюку).

Веретільниця ламка

Ще одним представником безногих ящірок, який зустрічається на півдні Європи та в Україні, є жовтопуз — це значно більша ящірка, яка може виростати до 1–1,5 метрів.

Жовтопуз

Чим безнога ящірка відрізняється від змії?

Рухомі повіки. Ящірки мають повіки і вміють моргати, але у змій вони зрослися і стали прозорими.

Як і звичайні ящірки, ці види також можуть відкидати хвіст.

Форма тіла та шия. Зазвичай вони не мають чіткого звуження між головою та тулубом, як у багатьох змій.

Слухові отвори . По боках голови у ящірок є маленькі слухові отвори, яких у змій немає взагалі.

Луска у ящірок гладка, щільна і блискуча, на дотик вона досить жорстка, а не м'яка, як у змії.

Чим відрізняється безнога ящірка від змії

