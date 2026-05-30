Выбросьте сушилку и заодно забудьте о сырости и запахах: новый способ сушки одежды

Как работает новый тренд

В 2026 году может стать популярным новый способ сушки одежды в помещении, постепенно вытесняющий стандартное развешивание белья.

Обычная сушка в квартире часто приводит к повышенной влажности, неприятным запахам и даже появлению плесени, особенно зимой. Новый метод решает это благодаря осушителю воздуха и вентиляции, которые уносят излишнюю влагу и не дают ей накапливаться, как написали в "оkdiario".

Осушитель работает просто: втягивает влажный воздух, конденсирует воду внутри устройства и возвращает более сухой воздух. В сочетании с вентилятором это создает постоянное движение воздуха, благодаря которому одежда высыхает гораздо быстрее – иногда всего за несколько часов.

Чтобы использовать этот способ, одежду советуют хорошо расправить, развесить с промежутками, закрыть окна и двери и включить осушитель в той же комнате. Важно, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг вещей, а устройство не было закрыто тканями.

Осушитель воздуха

Специалисты отмечают, что такой метод может быть экономнее сушильной машины, более бережным к тканям и уменьшает риск их повреждения. Кроме того, он помогает избежать чрезмерной конденсации влаги в доме.

