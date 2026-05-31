Недорогое средство, которое устранит неприятный запах в доме: забудете о затхлости

Все чаще хозяева дома пытаются найти простые лайфхаки, как избавиться от неприятного запаха в доме без специальных химических средств. Для одного из них понадобятся два ингредиента, которые можно найти на кухне.

Эту смесь ставят в холодильник, шкафы или кладовые и делается она за несколько минут. Детальнее о ней написали в "Daily Galaxy".

Суть метода проста – нужно смешать соду и лавровый лист. Сода поглощает и нейтрализует запахи, а лавровый лист придает легкий природный аромат. В закрытых пространствах такая комбинация помогает освежить воздух и уменьшить чувство затхлости.

Как сделать эффективную смесь, которая поможет убрать неприятные запахи

Помимо борьбы с запахами, эту смесь иногда используют в качестве универсального домашнего средства: для легкой очистки поверхностей или освежения ковров. Однако специалисты предупреждают, что она подходит только для мелких бытовых задач и не решает серьезных проблем, таких как плесень или сильная влажность.

