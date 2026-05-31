Недорогий засіб, який усуне неприємний запах у домі: забудете про затхлість

На цю суміш витратите буквально пару хвилин

Все частіше господарі оселі намагаються знайти простіші лайфхаки, як прибрати дома неприємний запах без спеціальної хімії. Для одного з них потрібно буде взяти два інгредієнти, які можна знайти на кухні.

Цю суміш ставлять у холодильник, шафи або комори і робиться вона за декілька хвилин. Детальніше про неї написали в "Daily Galaxy".

Суть методу проста — потрібно змішати соду та лавровий лист. Сода поглинає та нейтралізує запахи, а лавровий лист додає легкий природний аромат. У закритих просторах така комбінація допомагає освіжити повітря та зменшити відчуття затхлості.

Як зробити ефективну суміш, що допоможе прибрати неприємні запахи.

Окрім боротьби із запахами, цю суміш іноді використовують як універсальний домашній засіб: для легкого очищення поверхонь або освіження килимів. Проте фахівці застерігають, що вона підходить лише для побутових дрібниць і не вирішує серйозних проблем, як-от пліснява чи сильна вологість.

