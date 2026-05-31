Его собака была "на виду", но получил штраф: что он сделал не так во время прогулки

Здесь не работают оправдания типа "он был рядом" или "я его вижу"

Обычная прогулка с собакой во дворе может показаться совершенно безопасным и обыденным делом, однако иногда даже кратковременное нарушение правил содержания животных может обернуться штрафом и серьезными последствиями для владельца.

Одним из таких нарушений является оставление собаки без надлежащего присмотра во время прогулки или во дворе. "Телеграф" расскажет, какие штрафы за это предусмотрены.

К каким суммам готовиться владельцам собак

Законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил содержания животных, если это создает потенциальную опасность для людей или имущества. В таких случаях штраф может составлять от 170 до 340 гривен.

Если же действия владельца привели к причинению вреда здоровью людей или их имуществу, возможно даже более строгое наказание — вплоть до конфискации животного.

Отдельно закон рассматривает случаи жестокого обращения с животными. Если оставление без присмотра привело к страданию или гибели животного, штраф может достигать от 3400 до 5100 гривен с возможным изъятием животного.

