Делал ремонт в квартире и получил за это штраф: в чем была его ошибка
Какие действия запрещены в квартире в отдельные часы
Казалось бы, обычный ремонт в собственной квартире – это дело, не требующее разрешений или ограничений. Но в реальности одна типичная ошибка может обернуться неприятной встречей со штрафом, о котором многие узнают уже постфактум.
Адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч в комментарии "РБК-Украина" пояснила, что к шуму относятся любые звуки, мешающие отдыху, сну или нормальному восприятию информации. Допустимые уровни шума в жилых помещениях составляют в среднем 30-45 децибелов в зависимости от времени суток.
Законодательство также устанавливает временные ограничения. В ночное время – с 22:00 до 08:00 – запрещены громкие разговоры, музыка и другие источники шума. Ремонтные работы разрешено проводить только с 08:00 до 21:00 по будням, а в выходные и праздничные дни они запрещены.
Штрафы за нарушение режима тишины
За нарушение правил тишины предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 85 до 255 гривен, для должностных лиц — до 510 гривен. При повторном нарушении суммы растут до 510 и 2550 гривен соответственно, а также возможно дополнительное наказание.
Кроме штрафов, закон предусматривает конфискацию оборудования, ставшего источником чрезмерного шума.
