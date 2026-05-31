Делал ремонт в квартире и получил за это штраф: в чем была его ошибка

Какие действия запрещены в квартире в отдельные часы

Казалось бы, обычный ремонт в собственной квартире – это дело, не требующее разрешений или ограничений. Но в реальности одна типичная ошибка может обернуться неприятной встречей со штрафом, о котором многие узнают уже постфактум.

Адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч в комментарии "РБК-Украина" пояснила, что к шуму относятся любые звуки, мешающие отдыху, сну или нормальному восприятию информации. Допустимые уровни шума в жилых помещениях составляют в среднем 30-45 децибелов в зависимости от времени суток.

Законодательство также устанавливает временные ограничения. В ночное время – с 22:00 до 08:00 – запрещены громкие разговоры, музыка и другие источники шума. Ремонтные работы разрешено проводить только с 08:00 до 21:00 по будням, а в выходные и праздничные дни они запрещены.

Что нужно знать перед тем, как начать ремонт

Штрафы за нарушение режима тишины

За нарушение правил тишины предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 85 до 255 гривен, для должностных лиц — до 510 гривен. При повторном нарушении суммы растут до 510 и 2550 гривен соответственно, а также возможно дополнительное наказание.

Кроме штрафов, закон предусматривает конфискацию оборудования, ставшего источником чрезмерного шума.

