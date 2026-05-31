Його собака був "на видноті", але отримав штраф: що він зробив не так під час прогулянки

Тут не працюють виправдання на кшталт "він був поруч" або “я його бачу”

Звичайна прогулянка з собакою у дворі може здатися абсолютно безпечною та буденною справою, однак інколи навіть коротке порушення правил утримання тварин здатне обернутися штрафом і серйозними наслідками для власника.

Одним з таких порушень є залишення собаки без належного нагляду під час прогулянки або у дворі. "Телеграф" розповість, які штрафи за це передбачені.

До яких сум готуватись власникам собак

Законодавство передбачає відповідальність за порушення правил утримання тварин, якщо це створює потенційну небезпеку для людей або майна. У таких випадках штраф для громадян може становити від 170 до 340 гривень.

Якщо ж дії власника призвели до шкоди здоров’ю людей або їхньому майну, можливе навіть більш суворе покарання — включно з конфіскацією тварини.

Окремо закон розглядає випадки жорстокого поводження з тваринами. Якщо залишення без нагляду спричинило страждання або загибель тварини, штраф може сягати від 3400 до 5100 гривень із можливим вилученням тварини.

