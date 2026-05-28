Сломал ветку для шашлыка или вырвал сорняк? Обычный поход на природу может закончиться судом

Марина Ищенко
За нарушение еще можно сесть Новость обновлена 28 мая 2026, 17:06
Дешевле будет купить дрова в магазине

В Украине самовольное повреждение или уничтожение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов правонарушение. Какие-либо подобные манипуляции с деревьями и кустарниками без официального разрешения органов местной власти запрещены.

За незаконную вырубку, существенную обрезку или уничтожение деревьев и других зеленых насаждений предусмотрена административная ответственность по статье 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады.

Согласно этой статье, размер штрафов составляет:

  • для обычных граждан – от 170 до 510 гривен;
  • для должностных лиц — от 510 до 850 гривен.
Однако административный штраф является частью финансовых санкций. Главную денежную нагрузку на нарушителя составляет компенсация за причиненный ущерб, начисляемый за каждое поврежденное или уничтоженное дерево в зависимости от диаметра пня:

  • дерево диаметром до 10 см – около 200 гривен;
  • дерево диаметром 18–22 см – около 1 000–1 200 гривен;
  • большие деревья (диаметром более 50 см) – от 5 000 до 8 000 гривен за единицу.

Общая сумма взысканий может достигать десятков и сотен тысяч гривен в случаях, когда уничтожается группа деревьев или редкие породы растений. Проведение работ на собственных приусадебных или дачных участках разрешается без специальных согласований, в то время как насаждения возле многоквартирных домов и в общих зонах отдыха находятся под защитой закона.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за незаконную порубку деревьев или кустарников по статье 246 Уголовного кодекса Украины. Наказание может включать:

  • ограничение свободы до 3 лет;
  • лишение свободы сроком от 3 до 5 лет;
  • в случае тяжелых последствий – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

