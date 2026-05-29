Никогда бы не подумали: как пустые зажигалки превращают в стильный декор
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Их не обязательно сразу выбрасывать
Старые зажигалки могут обрести вторую жизнь и стать стильным элементом декора или необычным аксессуаром ручной работы.
Пустые корпуса от зажигалок можно использовать для создания брелков, украшений и даже декоративных композиций. Как это сделать, написали в "los andes142".
Для такого хендмейда понадобятся:
- пустые зажигалки;
- краска;
- прочный клей;
- кольца для брелоков или крючки для серьг.
- также можно использовать деревянное основание, зеркало или плотный картон для создания мозаик или фигурок.
Перед началом работы зажигалки нужно полностью опорожнить и очистить. Мастера советуют убрать все острые или металлические детали, чтобы изделие было безопасным. После этого корпуса можно выкрасить в один стиль или оставить разноцветными для более яркого дизайна.
Далее зажигалки приклеивают к основанию, создавая декоративные панно или оригинальные композиции. Некоторые умельцы также превращают их в брелоки или кулоны, добавляя специальные крепления.
Чтобы изделие дольше сохраняло хороший вид, сверху рекомендуют нанести прозрачный лак. Такой способ не только помогает украсить интерьер, но и позволяет креативно использовать старые вещи вместо того, чтобы их выбрасывать.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще можно создать из пустой зажигалки.