Никогда бы не подумали: как пустые зажигалки превращают в стильный декор

Их не обязательно сразу выбрасывать

Старые зажигалки могут обрести вторую жизнь и стать стильным элементом декора или необычным аксессуаром ручной работы.

Пустые корпуса от зажигалок можно использовать для создания брелков, украшений и даже декоративных композиций. Как это сделать, написали в "los andes142".

Для такого хендмейда понадобятся:

пустые зажигалки;

краска;

прочный клей;

кольца для брелоков или крючки для серьг.

также можно использовать деревянное основание, зеркало или плотный картон для создания мозаик или фигурок.

Перед началом работы зажигалки нужно полностью опорожнить и очистить. Мастера советуют убрать все острые или металлические детали, чтобы изделие было безопасным. После этого корпуса можно выкрасить в один стиль или оставить разноцветными для более яркого дизайна.

Далее зажигалки приклеивают к основанию, создавая декоративные панно или оригинальные композиции. Некоторые умельцы также превращают их в брелоки или кулоны, добавляя специальные крепления.

Что можно сделать из пустых зажигалок. Фото: сгенерированное ИИ

Чтобы изделие дольше сохраняло хороший вид, сверху рекомендуют нанести прозрачный лак. Такой способ не только помогает украсить интерьер, но и позволяет креативно использовать старые вещи вместо того, чтобы их выбрасывать.

