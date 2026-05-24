Гирлянды на участке уже не считают стильными: что создает атмосферу дорогой гостиницы

Об этом декоре уже можно забыть

С приходом теплого времени года люди все чаще обновляют балконы, террасы и сады, но в этом сезоне в трендах заметно изменились подходы к освещению. Привычные гирлянды, годами создававшие праздничную атмосферу на открытых просторах, постепенно выходят из моды.

На смену им приходят портативные беспроводные светильники и декоративные фонари с теплым мягким светом. Дизайнеры объясняют это популярностью стиля slow living – тренда на спокойное, минималистическое и более уютное пространство без лишних деталей, как написали в "iefimerida"

Многие люди отказываются от гирлянд не только из-за смены вкусов, но и из-за практических неудобств. Кабели, удлинители и скоропортящиеся после зимы лампочки все чаще считают непрактичными. Аккумуляторные LED-фонари можно легко переносить, не привязываясь к розеткам.

Современные фонари заменяют классические гирлянды

Особенно популярными стали модели из ротанга, дерева или матового металла, которые придают простору более дорогой и современный вид. Их используют для освещения столов, зон отдыха или отдельных уголков сада.

Специалисты отмечают, что новый тренд делает открытые просторы более спокойными и визуально чистоплотными. Вместо яркого праздничного света люди все чаще выбирают мягкое освещение, создающее атмосферу уюта и напоминающее интерьеры современных гостиниц или кафе.

