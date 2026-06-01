На главной площади Нью-Йорка прозвучали Stefania и "Слава Украине" (видеофакт)

Случайный разговор на украинском в Нью-Йорке закончился неожиданно, но приятно

На главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквер — неожиданно зазвучала песня "Stefania" группы Kalush Orchestra, с которой Украина одержала победу на "Евровидении 2022". Момент попал на видео корреспондента "Телеграфа" Дианы Могилевич.

По ее словам, все началось с обыденной ситуации у фудтрака с американскими хот-догами. После того как она сделала заказ и разговаривала на украинском, продавец поинтересовался, из Украины ли она. Услышав утвердительный ответ, он попросил минуту, взял телефон и включил "Stefania".

"Я подошла к траку с американскими хот-догами. Сделала заказ и просто общалась по-украински. Продавец спросил, с Украины ли мы? Мы ответили, что да. Тогда он сказал минутку подождать, взял телефон и включил "Стефанию". Он рассказал, что его бывшая девушка тоже была украинкой, и она многое ему рассказывала о нашей стране", — отметила журналистка.

Она добавила, что во время звучания песни люди на площади останавливались и прислушивались. Более того, один из прохожих, вероятно американец, воскликнул: "Слава Украине!". "Это было достаточно мощно и чувственно, потому что даже на чужбине можно услышать украинскую песню", — подчеркнула Диана.

Напомним, что группа Kalush Orchestra представила Украину на "Евровидении" в 2022 году в Турине и одержала убедительную победу, а "Stefania" стала одной из самых известных современных украинских песен в мире.