Путин пересмотрел цели и сроки войны в Украине: чего и когда ждать от агрессора

Российское командование уже не рассчитывает взять ключевые города до конца лета

Несмотря на значительные потери и ограниченные успехи на фронте, Москва продолжает делать ставку на военное давление. Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск остаются среди главных военных целей России. В то же время эксперты не исключают усиления боевых действий по другим направлениям.

Что нужно знать:

Главная цель РФ – захват Краматорско-Константиновской агломерации

Сроки выполнения этих планов перенесли с лета на конец года.

Россия также планирует усиливать давление в Запорожской, Харьковской и Сумской областях

Самым вероятным сценарием называют новую мобилизацию в РФ

Ключевым приоритетом Москвы остается полный захват Донецкой области. Целью определяется Краматорско-Константиновская агломерация, контроль над которой позволил бы Кремлю заявить о "полном взятии Донбасса", говорится в материале "РБК-Украина".

По данным собеседников издания, российское командование обещало Путину до конца лета захват Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Однако дедлайны уже смещаются – теперь речь идет о сроке до конца года. Параллельно РФ планирует усиливать давление в других направлениях — в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Цели России на фронте/ Инфографика "Телеграф", ИИ, карта DeepStateMAP

Отдельно рассматривается сценарий потенциального использования новой мобилизации для расширения боевых действий на севере Украины — в частности, в направлении Черниговщины или через территорию Беларуси.

Ракетные удары, давление и фрагментация: что вкладывает Россия в следующий этап войны

Россия не показывает готовность к сворачиванию боевых действий и продолжает ставить военные цели, несмотря на то, что их не достигает. Компенсировать проблемы на фронте хотят также ударами по Киеву. Это также часть давления на Украину, чтобы принудить к переговорам на условиях Москвы. По оценкам собеседников издания, РФ способна совершать массированные ракетно-дроновые удары примерно каждые 5–10 дней.

Одним из вариантов озвучили ожидания, что Путин, застряв на Донбассе, "не уйдет в следующую зиму", однако столь далекие планы президент РФ может не строить. В то же время президент Владимир Зеленский упоминал о завершении горячей фазы войны до ноября при условии предоставления гарантий безопасности. По мнению собеседника издания, США намерены попытаться "успокоить ситуацию" до промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на 3 ноября.

Сценарий, при котором РФ отказывается от попыток захватить Донетчину, возможен при нескольких условиях, но вариант замораживания по линии фронта при получении гарантий безопасности уже называют для Украины "очень хорошим". Кремлю важно, чтобы украинцы наконец-то не почувствовали себя победителями, поэтому Россия может выдвигать нереалистичные условия для Украины или такие, которые будут неприемлемы. Что касается дальнейших действий, Россия может стремиться преодолеть Украину изнутри, провести "внутреннюю политическую фрагментацию".

Четыре возможных сценария для Путина

Аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен выделил четыре базовых варианта дальнейших действий российского руководства на фоне роста потерь и ограниченности ресурсов:

Реальное перемирие – отказ от достижения максималистских военных целей и частичная потеря оккупированных территорий. Такой сценарий позволил бы стабилизировать экономику РФ, но несет политические риски внутри страны. Замораживание боевых действий – остановка активного наступления с сохранением контроля РФ над оккупированными территориями и продолжением обстрелов. Может сопровождаться неформальными договоренностями по взаимному ограничению ударов по критической инфраструктуре (НПЗ в обмен на энергетику). Полномасштабная мобилизация – привлечение дополнительных 300–500 тысяч военных. Этот вариант может усугубить армию, он не решает системных проблем и создает высокие риски для внутренней стабильности режима. Эскалация конфликта вне Украины — потенциальная попытка расширения войны, в частности, из-за ограниченных действий против стран Балтии для давления на НАТО и отвлечения ресурсов Запада.

По оценкам аналитиков, наиболее выгодным для России выглядит вариант замораживания конфликта, однако наиболее вероятным в краткосрочной перспективе может стать ставка на мобилизацию как инструмент продолжения войны.

