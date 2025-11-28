Было Нью-Йорком более сотни лет. Какие названия еще имело "американское" село в Донецкой области

Возвращение исторического названия стало результатом многолетней работы местных активистов

В Украине свой Нью-Йорк — поселок в Торецкой общине Бахмутского района на реке Кривой Торец. Оно имеет уникальную историю: от козацких зимовников до немецких колоний с настоящими европейскими стандартами жизни, от советских депортаций до сегодняшней войны.

Происхождение и ранние упоминания

Первые исторические упоминания о поселениях под названием Александровское датируются XVIII веком. На картах и в документах 1860-х годов он уже фигурирует как Нью-Йорк или Новый Юрк, но точного объяснения появления этого названия до сих пор не существует. Известно лишь, что она использовалась еще до прибытия немецких колонистов, а среди популярных версий — связи местных жителей с Америкой.

Поселение отмечено на старинном атласе

Европейские корни: немецкая колония и развитие

Первые официальные упоминания о Нью-Йорке в государственных документах датируются 1859 годом. Через три десятилетия территории на левом берегу Кривого Торца выкупили немцы-менониты — мирное протестантское общество, до этого проживавшее на Хортице. В общей сложности сюда переселились 244 немецких семьи, и Нью-Йорк стал центром семи немецких колоний.

Нью-Йорк конца XIX — начала ХХ века был богатым европейским городком с высоким качеством жизни. Здесь работали несколько заводов, школы с обучением на украинском, немецком и русском языках, банк, кооператив, благотворительные институты. Центр был вымощен тротуарной плиткой, действовали книжный магазин братьев Гам и гостиница.

Депортации немцев

28 августа 1941 года советские власти приняли решение о депортации немцев Поволжья — на практике оно распространилось на всех советских немцев, включая жителей Нью-Йорка. 3 сентября 1941 года в немецкие дома стали стучать НКВД. Семьям дали всего 24 часа на собрание и разрешили взять максимум 16 кг вещей.

Школа в Нью-Йорке, фото до 2022 года/Mykola Berdnyk/DW

Немцев разделили по возрасту: трудоспособных мужчин и женщин отправили в трудовые лагеря в Сибирь, женщин с детьми и пожилых людей депортировали в Казахстан. В 1951 году советские власти лишили поселок "капиталистического" названия и переименовали его в Новгородское.

Восстановление исторического названия

Процесс возвращения названия Нью-Йорк начался в 2016 году. Значительную роль в этом сыграли местные активисты, в частности, Надежда Гордиюк, учительница и основательница инициативы "Украинский Нью-Йорк на Донетчине". Она собирала архивные свидетельства, опрашивала жителей, подавала ходатайства и искала поддержку депутатов. В 2021 году годы борьбы дали результат — Верховная Рада вернула поселку историческое название.

Историко-культурный центр "Украинский Нью-Йорк"/Фото: Mykola Berdnyk/DW

Поселок состоит из двух частей: непосредственно Нью-Йорка и козацкого поселения Железное, упоминаемого украинским историком Дмитрием Яворницким в его книге "История запорожских казаков". Козак Прокопьяченко у реки Балка Железная основал зимовники, которые и стали началом истории поселка Надежда Гордиюк, учительница, активистка

Нью-Йорк в водовороте войны

В июле 2014 года украинские военные освободили Нью-Йорк от пророссийских боевиков. Однако в сентябре 2024 года Нью-Йорк снова оказался под оккупацией.

Разрушенный дом в Нью-Йорке Донецкой области, апрель 2024 года. Кадр из видео Общественное Донбасс

Ранее "Телеграф" рассказывал историю ближайшего в Нью-Йорк города — Торецка. Он тоже пережил несколько смен названия.