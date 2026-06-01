Ничего не треснет, даже если упадет кастрюля: чем заменить плитку на кухонном полу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простой способ быстро обновить кухню
Долгое время плитка была одним из самых популярных вариантов для кухонного пола. Но в 2026 году при ремонте всё чаще выбирают быстрые и удобные решения, позволяющие обновить покрытие без демонтажа старого.
Новый тренд — система "пол на пол". Ее суть заключается в том, что новое покрытие укладывают прямо поверх старого пола, если оно остается ровным и прочным. Благодаря этому можно избежать строительного мусора, сократить сроки ремонта и снизить затраты, как написали в "Okdiario".
Чаще всего для такого обновления выбирают виниловый пол. Он хорошо выдерживает влагу, перепады температур и ежедневную нагрузку, поэтому подходит для кухни не хуже традиционной плитки.
Еще одно преимущество – простой монтаж. Многие модели имеют замковую или клеевую крепежную систему, позволяющую установить покрытие за один-два дня. В некоторых случаях владельцы жилья могут справиться даже без помощи мастеров.
Где еще можно сделать такой ремонт
Кроме кухонь, виниловый пол все чаще используют в ванных комнатах, спальнях и гостиных. Он может имитировать дерево, камень или керамику, помогая быстро сменить интерьер без масштабного ремонта.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить устаревший фартук на кухне, чтобы не отмывать жир из швов.