От кадров стынет кровь. Как сейчас выглядит Алькатрас, где сидел Аль Капоне (эксклюзивный репортаж)

Тюрьма проработала всего 30 лет

Алькатрас – одна из самых известных тюрем в мире, где были заключены одни из самых опасных преступников. Корреспонденту "Телеграфа" удалось вживую увидеть место, где сидел сам Аль Капоне, и прикоснуться к этой истории.

Как видно на снимках, сейчас тюрьма оборудована как музей. Находится она на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния.

Посетителям показывают несколько камер, в том числе и та, где в свое время сидел сам Аль Капоне. К слову, для правдивости в кроватях даже лежат манекены, что делает экскурсию еще более жуткой.

Как выглядит камера в Алькатрасе сейчас. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Как выглядит Алькатрас сейчас. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Кадр из фильма "Побег из Алькатраса". Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Туристам обычно показывают камеры, библиотеку, двор, где раньше гуляли заключенные. Также есть возможность одеть на себя наручники или "посидеть на нарах", приобрести сувениры с видами острова, предметы быта узников.

Самые известные узники Алькатраса. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Постер с Аль Капоне в Алькатрас. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Камера в Алькатрасе. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Зона для рисования в Алькатрасе. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Камера в Алькатрасе. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Как выглядит Алькатрас сейчас. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Что известно об Алькатрасе

Алькатрас (неофициально "Скала" или The Rock) — это легендарная строгая федеральная тюрьма США. Она действовала с 1934 по 1963 год на одноименном острове. Сегодня это известный исторический музей, открытый для посетителей.

Тюрьма была создана для содержания наиболее опасных, жестоких и склонных к бегству преступников. Среди самых известных преступников, отбывавших наказание — знаменитый гангстер Аль Капоне, Джордж "Кулемет" Келли, Элвин Карпис "Ужасный", Артур "Док" Баркер и Роберт Страуд, "Птицелов из Алькатраса" — провел за решеткой 54 года своей жизни.

Тюрьма Алькатрас. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

Вид из тюрьмы Алькатрас. Фото: Диана Могилевич, "Телеграф"

"Скала" была известна не только преступниками, но и условиями. Ведь она находилась на острове (в 2 км от побережья), который окружала ледяная вода с сильным течением. На момент открытия побег считался невозможным. Однако за все время существования тюрьмы было зафиксировано 14 попыток побега, большинство из которых окончились провалом. Самой известной стала попытка 1962 года, однако официальных доказательств успешного спасения беглецов нет.

Интересно, что в этой же тюрьме был снят известный фильм "Побег из Алькатраса" (1979).

Тюрьму закрыли в марте 1963 года из-за огромных затрат на содержание и логистику. Поскольку здание постоянно подвергалось воздействию соленой воды и морского воздуха, его сооружения начали разрушаться, а ежедневная доставка пресной воды и еды требовала слишком больших средств.

Ранее "Телеграф" показывал, во что фанаты футбольного клуба Пари Сен-Жермен превратили Париж после победы в финале Лиги чемпионов.