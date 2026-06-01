Нижние шкафы уходят в прошлое: новая система на кухне более удобна и практична

Будет больше места и меньше хаоса

Нижние шкафы с полками на кухне постепенно заменяются новым решением, которое делает хранение вещей проще и удобнее в повседневном использовании. Вместо того чтобы наклоняться и искать вещи в глубине, достаточно одного движения, чтобы получить полный доступ ко всему содержимому.

Им на смену приходят глубокие выдвижные ящики. В чем их "плюсы", написали в "dum zahrada".

В чем преимущества такой системы

Среди "плюсов" — удобство использования, экономия времени и меньшая нагрузка на спину, ведь все находится на уровне обзора. Кроме того, такие системы выдерживают значительный вес и подходят для хранения посуды, кастрюль и продуктов.

Кухонные шкафы нового типа экономят пространство.

Еще один плюс – лучшая организация пространства. Благодаря разделителям и внутренним системам хранения можно избежать хаоса даже в небольшой кухне.

Впрочем, у такого решения есть и недостаток – более высокая стоимость по сравнению с классическими шкафами из-за более сложной фурнитуры.

Виды глубоких выдвижных ящиков

Существует несколько типов таких ящиков – частичного и полного выдвижения. Первые открываются не полностью, в то время как вторые позволяют выдвинуть ящик почти на всю глубину, обеспечивая полный доступ к содержимому.

Конструкции также различаются по размерам и конфигурации: это могут быть как отдельные глубокие ящики, так и системы "ящик в ящике", позволяющие ещё лучше упорядочить вещи.

