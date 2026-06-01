Оставил авто в своем дворе многоэтажки и получил штраф: что он нарушил

Какая ошибка может стоить до 1700 гривен

Оставить автомобиль возле своего многоэтажного дома – обычное дело для многих водителей. Но не все знают, что даже во дворе можно получить штраф.

За неправильную парковку во дворах жилых домов предусмотрена административная ответственность по правилам дорожного движения и благоустройства. Как отмечается в Департаменте территориального контроля Киева исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), штраф зависит от вида нарушения и может сопровождаться эвакуацией транспортного средства.

Размеры административного взыскания

340 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, в частности парковка на местах, предназначенных только для электромобилей;

680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозы безопасности;

700 грн в первой зоне парковки, 500 грн во второй и 100 грн в третьей — за неуплату парковки.

Примеры нарушений правил парковки автомобилей. Фото: Телеграф

В некоторых случаях штраф может составлять двадцатикратный размер почасового тарифа.

Отдельно строго наказывается использование мест для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения – штраф в таких случаях составляет от 1020 до 1700 грн, как написали в "Fair".

