Суммы штрафов космические

Желание украсить дом ярким летним букетом или собрать полевых цветов на окраине поселка может обернуться для украинцев серьезными неприятностями с законом, штрафами и даже реальным тюремным сроком. Речь идет об одном из самых распространенных, но одновременно опасных в правовом поле растений — снотворный мак.

"Телеграф", ссылаясь статьи на Кодекс Украины об административных правонарушениях, расскажет подробнее о каких суммах штрафов идет речь.

Что будет когда мака сорвал немного

Если правоохранители обнаружат на приусадебном участке или у граждан незаконные посевы или выращивание снотворного мака в количестве до 100 растений, нарушителю грозит административная ответственность.

Как отличить мак самосияющий от наркотического. Инфографика для "Телеграф", созданная искусственным интеллектом

Согласно статье 106-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое правонарушение предусмотрено:

Штраф от 18 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 306 до 1700 гривен );

); Обязательно конфискация всех изъятых растений.

Когда "букет" становится преступлением

Настоящие проблемы начинаются тогда, когда количество растений превышает сотню. Даже если человек уверяет, что мак вырос сам, а он просто решил сорвать его для красоты или пирогов, закон бескомпромиссен.

Согласно статье 310 Уголовного кодекса Украины, наказание существенно усиливается:

От 100 до 500 растений (ч. 1 ст. 310 УКУ): Такие действия наказываются штрафом от 100 до 500 не облагаемых налогом минимумов (от 1700 до 8500 гривен ), или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет .

Такие действия наказываются штрафом от 100 до 500 не облагаемых налогом минимумов (от ), или арестом на срок до 6 месяцев, или . Более 500 растений (ч. 2 ст. 310 УКУ): Если масштабы "плантации" превышают 500 кустов, или если правонарушение совершено повторно или по предварительному сговору группой лиц, закон предусматривает исключительно суровое наказание — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

