Забудьте о шторах и жалюзи: новый тренд превращает кухонное окно в самое полезное место в доме

Многие годы занавески, шторы и жалюзи считались обязательными атрибутами кухонных окон. Однако современные тенденции в интерьере предлагают полностью изменить этот подход. Дизайнеры советуют отказаться от текстиля в пользу максимальной функциональности и практичности, что особенно актуально для небольших кухонь или квартир.

Издание The Spruce предлагает превратить оконный проем в полезную площадь и вместо того, чтобы закрывать окно, в нем устанавливают небольшую барную стойку или несколько открытых полок.

В чем преимущества такого решения

Максимум света: использование полок (особенно из закаленного стекла или легких материалов) позволяет солнечному свету беспрепятственно проникать в комнату, делая кухню визуально большей и светлой.

Экономия пространства: перенос стаканов, чашек, баночек со специями или предметов ежедневного обихода на оконные полки позволяет существенно разгрузить рабочую поверхность (столешницу).

Стильный акцент: кухня приобретает современный и нестандартный вид, что гарантированно будет привлекать внимание гостей во время домашних встреч.

Бюджетность: такое обновление интерьера не требует капитального ремонта или больших финансовых затрат – достаточно приобрести и надежно закрепить одну или две полки.

Что следует учесть перед реализацией

Эксперты отмечают, что такое решение лучше всего подходит для раздвижных окон или открывающихся наружу. Перед началом работ важно точно измерить оконный проем и надежно зафиксировать крепеж на раме или близлежащих стенах. Также, если вы планируете ставить на полке стеклянную или хрупкую посуду, рекомендуется использовать специальные нескользящие наклейки или фиксаторы во избежание случайного падения предметов.

