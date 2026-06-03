В Украине торгуют ношенным нижним бельем из СССР: сколько просят за такой лот

В объявлении уверяют, что даже подержанные вещи хорошо сохранились

Советское нижнее белье продают на OLX. В ассортименте – трусы с цветочками, белые и цветные из хлопка и трикотажа. Но не все они новые, есть и те, что были в употреблении.

Правда, в объявлении акцентируют — использованное белье в хорошем состоянии, мало носилось и в общем целое. "Запасы из бабушкиного чемодана", — характеризуют товар. Размеры от 48 до 56.

Скриншот объявления о продаже советских трусов.

Стоимость новых трусов производства СССР – 100 грн, уже ношеных – 50 грн. Торговаться можно. Пересылают только ОЛХ-доставкой. Заметим, в ассортименте проданных товаров автора в основном товары времен СССР, в том числе и другие типы женского белья.

Цветовая гамма трусов — большей частью света/ Скриншот объявления

Очевидно, нижнее белье советского производства ценилось не за красоту или затейливость дизайна. Она должна была быть комфортной, надежной, сделанной из натуральных материалов и максимально долговечной. Кроме обычных трусов также носили рейтузы, часто с начесом – эти трусы больше напоминают современные шорты. Их главная задача – сохранять тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на OLX можно найти немало интересных товаров, в частности очки, которые якобы принадлежали боксеру Александру Усику, или банку с воздухом из Киева.