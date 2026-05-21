Почему McDonald's долго не открывается после отбоя тревоги: работники раскрыли секреты

Нюансов процесса открытия сразу несколько

Рестораны сети быстрого питания "MсDonald’s" в Украине вынуждены приостанавливать свою работу во время воздушных тревог. Однако открытие после "отбоев" происходит далеко не сразу, и на это есть целый ряд причин

Об этом рассказали пользователи Threads. Так, одна из украинок задалась вопросом о том, почему рестораны так долго возобновляют работу после возобновления безопасности.

"Работники McDonald's здесь? К вам вопрос. Почему вы так долго открываетесь после воздушной тревоги? Очень интересно", — спрашивает девушка.

В ответ пользователи, представившиеся сотрудниками общепита, объяснили автору поста внутренние нюансы процесса. По словам одной из девушек, подготовка к открытию включает целый комплекс обязательных процедур:

"вернуться из укрытия;

поочередно всем помыть и продезинфицировать руки;

включить технику и подождать, пока оборудование выйдет на рабочий температурный режим;

пожарить свежую продукцию во фритюрах (так как всё, что оставалось до тревоги, списывается в отходы);

провести процедуру проверки безопасности мяса и температурные замеры;

убрать зал.

"Это базовый минимум. И именно это занимает время "— подытожила сотрудница.

Аналогичные внутренние процессы описала и бывшая работница сети "Львовские круассаны".

"После отбоя нужно прийти, переодеться в форму, включить всё, и тогда уже все приступают к обязанностям. Пока все сотрудники не будут в форме и на своих рабочих местах, работа не начинается", — рассказала девушка.

