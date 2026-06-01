Вместо дорогого бетона: ученые придумали, как строить крепкие дома из углеволокна и земли

Разработку планируется использовать для создания быстрых модульных сооружений и экологического строительства повышенной прочности

Ученые объединили аэрокосмическое углеродное волокно с обычной землей, создав строительные конструкции нового поколения. Новый композит по прочности не уступает железобетону, но весит в разы меньше и способен выдерживать мощные землетрясения.

Инновацию представила команда исследователей из Университета RMIT. О технологии пишет okdiario

Сущность изобретения состоит в том, что полые трубы из полимера, армированного углеродным волокном (CFRP) — сверхпрочного материала, обычно используемого в авиастроении и для суперкаров — плотно заполняют слоями утрамбованного влажного грунта.

Углеволокно работает как легкая и очень крепкая "броня". Она полностью блокирует деформацию земли под тяжестью здания и не позволяет земляному ядру трескаться или рассыпаться. В свою очередь, спрессованная земля внутри обеспечивает конструкции необходимую жесткость.

Фото — Искусственный интеллект

Главная ценность архитектурной новинки заключается в ее уникальных свойствах:

Высокая сейсмостойкость: Материал обладает определенной гибкостью, поэтому способен эффективно поглощать подземные толчки без разрушения конструкции. Это делает его идеальным для регионов с высокой сейсмической активностью.

Материал обладает определенной гибкостью, поэтому способен эффективно поглощать подземные толчки без разрушения конструкции. Это делает его идеальным для регионов с высокой сейсмической активностью. Простота транспортировки: Вместо перевозки тонн тяжелых бетонных блоков или железобетонных опор, строителям достаточно доставить на место невесомые углепластиковые трубы, а "наполнитель" взять прямо из-под ног.

Несмотря на то, что углеродное волокно достаточно дорогостоящий материал, исследователи отмечают, что за счет бесплатной земли общая стоимость таких конструкций остается конкурентной. Разработку планируется использовать для создания быстрых модульных сооружений и экологического строительства повышенной прочности.

Ранее "Телеграф" писал, как обеспечить себя жильем экологичнее и дешевле.