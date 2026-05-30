Без дверей и конфиденциальности: в современных квартирах и гостиницах будут исчезать стены в туалетах (фото)

Это делается для экономии

В современном домостроении и дизайне интерьеров набирает обороты странная тенденция: привычные двери в ванных комнатах и туалетах все чаще заменяют стеклянными перегородками, полупрозрачными раздвижными панелями, незавершенными стенами или даже обычными шторами.

Как отмечает издание El Diario, эта принудительная прозрачность и размывание границ – отнюдь не новый утонченный идеал архитектуры, а банальная попытка застройщиков сэкономить и максимизировать площадь для продажи.

От Версаля до модернизма – история уединения

Цивилизация и развитие жилья исторически зависели от умения человека удалять от себя физиологические отходы. Сам корень слова "туалет" во многих языках (например, латинское retractum — уход, уединение) указывает на изолированное место.

Такой подход существовал не всегда. В Древнем Риме и в Средние века уборные носили общественный характер. Даже в роскошном Версальском дворце вплоть до конца XVIII века закрытых туалетов на тысячи комнат почти не было, из-за чего в коридорах стоял невыносимый запах. Главным достижением архитектуры модернизма (от Ле Корбюзье до Адольфа Лооса) стало именно "укрощение домашнего пространства" — гарантия того, что повседневная жизнь не будет визуально, акустически или запахами пересекаться с физиологическими процессами.

Бытовой регресс ради экономии

Сегодня же наблюдается очевидный регресс. Арендодатели и застройщики все чаще предлагают квартиры, где туалет не имеет дверей или перегородки не доходят до потолка. То, что в рекламе представляется как "пространственная инновация", "текучесть интерьера" или "современный стиль", на самом деле является урезанием базового качества жилья.

Вместо обещанного комфорта жители получают:

Полную утрату конфиденциальности;

Ухудшение сенсорного комфорта (звуки и запахи распространяются по всей квартире);

Нарушение базового человеческого достоинства в быту.

Настоящий комфорт проживания заключается не только в наличии крыши или кровати, но и возможности закрыть двери и не видеть, не слышать и не чувствовать определенных вещей.

Гостиничный "шик" или утонченное насилие над интимностью

Этот тренд стал особенно популярен в отелях, где дизайнеры массово устанавливают стеклянные кабины и оставляют унитазы на виду. Ирония заключается в том, что отели – это места, предназначенные для романтического и интимного отдыха. Однако подобные решения стирают границу между эротизмом и эсхатологией, заставляя партнеров становиться свидетелями физиологических процессов друг друга.

В сети даже появился общественный проект "Bring Back Doors" ("Верните двери"), который собирает и критикует базы гостиниц, заменивших стены в санузлах стекло или шторки. Авторы отмечают, что вирусные видео, восхваляющие такие "дизайнерские" решения, игнорируют главное: настоящая элегантность иногда заключается в простом жесте — возможности закрыть за собой дверь.

Идеология унитаза

Впитывание никогда не было второстепенной темой. То, как общество обращается со своими отходами, демонстрирует уровень его развития не меньше, чем храмы или дворцы. Философ Славой Жижек в свое время даже вывел теорию о том, что конструкции европейских унитазов (французских, английских и немецких) отражают разные национальные идеологии и отношение к социуму.

Кроме исчезновения дверей, авторы статьи обращают внимание на еще одно проявление обеднения современного жилья — ликвидацию отдельных стиральных комнат (прачечных/сушилок). Перенос стиральной машины в кухню и развес влажного белья в гостиной превращает бытовой хаос, влажность и шум в постоянный элемент жизненного пространства.

