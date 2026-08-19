В МИДе разворовывали помощь Украине? Стали известны детали расследования НАБУ и имена фигурантов

Как работала схема по выводу средств и при чем здесь платформа NAZOVNI

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НАБУ и САП еще несколько недель назад заявили, что разоблачили преступную группу во главе с экс-госсекретарем МИД Александром Баньковым, которая присвоила 37 млн грн пожертвований. Средства из общественной организации выводились на подконтрольные общества и ФОПы, уверяли правоохранители. "Телеграфу" удалось получить детали упомянутого дела.

Речь идет об ОО "Центр содействия международному сотрудничеству", которое работало с несколькими крупными коммуникационными агентствами и вместе с МИДом на донорские пожертвования создало платформу NAZOVNI. Причем этот проект оказывал платные услуги бизнесу, используя возможности дипломатических представительств за рубежом.

О том, какую схему удалось раскрыть сыщикам НАБУ и кто еще к ней причастен, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

Экс-госсекретарь МИД Александр Баньков стал ключевым фигурантом громкого расследования о присвоении 37 млн грн донорских пожертвований , собранных для Украины в начале полномасштабной войны.

, собранных для Украины в начале полномасштабной войны. Из-за меморандума, подписанного Баньковым с ОО "Центр содействия международному сотрудничеству" (ЦСМС) (Евгений Липовенко и адвокат Владислав Резников) , взносы от Посольства Украины в Японии и американской организации RDI направлялись на счета общественной организации.

, взносы от Посольства Украины в Японии и американской организации RDI направлялись на счета общественной организации. Созданная на донорские средства платформа NAZOVNI сначала пиарилась как полностью бесплатная, однако впоследствии начала брать деньги с украинского бизнеса ("Новая почта Глобал", "Биола" и другие) за содействие экспорту, которое и так является прямой обязанностью дипучреждений.

сначала пиарилась как полностью бесплатная, однако впоследствии начала брать деньги с украинского бизнеса ("Новая почта Глобал", "Биола" и другие) за содействие экспорту, которое и так является прямой обязанностью дипучреждений. Чтобы избежать ответственности после налоговых проверок, компанию "Корд системс" (Виталий Липовенко) переписали на 70-летнего киевлянина Валерия Малахова , официально владеющего сотнями фирм и зарегистрированного по массовому адресу в Кривом Роге (ул. Соборности, 12).

, официально владеющего сотнями фирм и зарегистрированного по массовому адресу в Кривом Роге (ул. Соборности, 12). В материалах дела фигурируют связи с "Институтом когнитивного моделирования" (созданным Спартаком Субботой, которым руководила Светлана Павелецкая, супруга экс-главы МИД Дмитрия Кулебы) и агентством Postmen.

Подозрения получили не все

НАБУ и САП едва ли не впервые сделали громкое заявление о хищении помощи Украине с участием чиновников. "Государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины", – говорится в публичном заявлении НАБУ.

Упомянутая ОО – это "Центр содействия международному сотрудничеству" (ЦСМС). Ее создали еще в конце 2021-го. Учредители не менялись: речь идет о Евгении Липовенко и Владиславе Резникове.

Евгений Липовенко (слева). Фото: Хмельницкая ОГА

Липовенко 33 года. Еще в 2020-м он был кандидатом на должность заместителя главы Хмельницкой ОГА по цифровому развитию, однако должность ему так и не досталась. Зато он публично выступал в качестве советника главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия.

Его партнеру, адвокату Владиславу Резникову, 46 лет, он соучредитель юридической фирмы "Трастед Эдвайзерс". Именно Резникова НАБУ подозревает в организации схемы вместе с бывшими чиновниками МИД. Несколько недель назад ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой – залогом в 10 млн грн. Внесли ли за адвоката залог, "Телеграфу" выяснить не удалось. При этом за Банькова залог в такой же сумме был внесен, поэтому его отпустили домой.

Еще накануне полномасштабной войны, в конце января 2022-го, госсекретарь МИД Александр Баньков заключил с "ЦСМС" меморандум о сотрудничестве. А в марте, уже во время полномасштабной войны, начали искать финансирование.

Александр Баньков. Фото: МИД

"На первом этапе планировалось подыскать источники финансирования (бюджетные средства от МИД и средства от международных доноров) и, злоупотребляя доверием и используя служебное положение Банькова, убедить доноров и подчиненных работников направить эти средства на банковский счет подконтрольной ОО "ЦСМС" под видом оказания гуманитарной помощи", — говорится в материалах дела.

Когда началась полномасштабная война и миллионы людей по всему миру хотели помочь Украине, найти средства стало нетрудно. Посол Украины в Японии 1 марта сообщил МИДу, что на благотворительный счет уже собрали около 17,2 млн долларов.

Послы получили указание информировать о поступлении средств государственного секретаря. Баньков 7 марта, как установило НАБУ, дал указание послу в Японии перевести на счет "ЦСМС" миллион долларов. Еще 750 тыс. получили от американской организации RDI – также по просьбе Банькова.

Около 37,2 млн грн (на тот момент это 1,28 млн долларов в эквиваленте) перечислили на счета обществ и ФОПов. По версии следствия, фактически дипломаты вместе с ОО завладели средствами и вывели часть из них.

Официально на полученные деньги "ЦСМС" создала "платформу экономической дипломатии NAZOVNI". После запуска платформы ее рекламировали, в частности, на сайте КГГА как полностью бесплатную. Однако позже с бизнеса начали брать плату (тарифы скрыты): услуги вас удивят — участники платформы могли "обратиться и получить помощь от украинских дипломатических представительств за рубежом в поиске партнеров, а также распространении информации о продукции украинских производителей за рубежом". То есть все эти функции дипломаты должны выполнять согласно своему функционалу.

Международная платформа экономической дипломатии

Содействие украинскому экспорту должно быть одной из задач дипломатических представительств. Зачем для этого брать деньги с бизнеса, непонятно. Среди клиентов NAZOVNI – "Новая почта Глобал", "Биола" и еще десятки компаний.

На чьи счета перевели средства: "Телеграф" установил имена

Часть средств из ОО перевели на счета ООО "Корд Системс". Тогда компанией руководил и владел уже упомянутый Виталий Липовенко. У него такое же отчество и такая же фамилия, как у основателя "Центра содействия международному сотрудничеству". Кроме того, Евгений Липовенко в своей декларации указывал доход от компании "Корд Системс", принадлежавшей Виталию Липовенко. "Телеграфу" не удалось подтвердить или опровергнуть родство между мужчинами.

В 2024-м, еще до расследования НАБУ, компанию переписали на 70-летнего киевлянина Валерия Малахова. Пенсионер официально владеет 426 обществами. Он – классический подставной владелец, на таких оформляют токсичные компании, от которых хотят избавиться реальные владельцы. Закрыть "аварийные бизнесы" владельцы не могут, ведь для этого нужно пройти ликвидационную налоговую проверку. А подобная проверка могла бы выявить многочисленные нарушения. Именно поэтому фирмы переписывают на фиктивных владельцев.

Как выводили деньги. Инфографика "Телеграфа"

Кроме того, "Корд Системс" переименовали в "Скверкубис", а место регистрации изменили с Киева на Кривой Рог (ул. Соборности, 12 – по этому адресу уже зарегистрирована 391 компания).

По всей вероятности, среди партнеров ОО также было ООО "Институт когнитивного моделирования". Детективы НАБУ предоставили в суд протокол обзора Единого государственного реестра юрлиц с информацией об упомянутой фирме. "Институт" создал псевдопсихолог Спартак Суббота, сбежавший за границу после скандалов вокруг своего образования. Директором этого института в 2020-2022 годах была Светлана Павелецкая, жена бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Институт когнитивного моделирования" занимался пиаром целого ряда ведомств, сотрудничал с министерствами, с нардепами от ОПЗЖ и "Слуги народа". А теперь эта фирма фактически "похоронена" – ее переоформили на гражданина Узбекистана Тешабоева Баходиржона и переименовали в "Премиумгод".

И хотя "институт" упоминается в материалах дела, "Телеграфу" не удалось найти подтверждений, что средства из приближенного к МИДу ОО переводили именно на счета ОООшки, которую возглавляла Павелецкая. Кроме "Института когнитивного моделирования", ЦСМС также сотрудничала еще с одними пиарщиками – известным агентством Postmen (ООО "Постмен-Украина"). Какие именно услуги оказывали пиарщики и кто пользовался этими услугами, не известно.

Это дело — только верхушка айсберга на рынке грантов и донорской помощи, объемы которых измеряются сотнями миллионов гривен. Годами значительные ресурсы, поступавшие от международных партнеров на поддержку Украины, направлялись на содержание малоэффективных платформ, медийных проектов, создание рейтингов и проведение публичных мероприятий, циркулируя в узком кругу связанных структур.

Расследование НАБУ и САП проливает свет на один из многих подобных эпизодов. Остается надеяться, что на этом правоохранители не остановятся, а подробнее изучат и другие околоправительственные инициативы и грантовые потоки. О новых разоблачениях и скрытых связях в этой сфере читайте вскоре. Продолжение следует…