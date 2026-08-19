От Ющенко до "ОПЗЖ". Что нужно знать о Столаре, к которому наведалось НАБУ

Нардеп сотрудничает со следствием

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В среду, 19 августа, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, работавшей на высшем государственном уровне. По данным СМИ, одним из фигурантов дела является народный депутат Вадим Столар.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Столаре. К слову, действующий нардеп, по данным источников "Украинской правды", на данный момент находится не в Украине.

Что известно о Вадиме Столаре

Вадим Столар — украинский политик, бизнесмен. В разные годы избирался в Верховную Раду от "Партии регионов" и партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). После того как деятельность ОПЗЖ была запрещена, он вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины". Кроме того, с 2006 по 2010 год, во время президентства Виктора Ющенко, входил в его партию "Наша Украина".

Вадим Столар/facebook.com/stolar.vadym

Столар известен своей давней связью со строительным бизнесом. В СМИ его неоднократно характеризовали как влиятельного "теневого" игрока в Киеве.

Имя Вадима Столара также фигурирует в ряде журналистских и антикоррупционных расследований. В феврале 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела у него обыски в рамках дела о возможной легализации активов, принадлежавших Виктору Медведчуку и другим лицам, находящимся под санкциями.

Что известно об операции "Форрест Гамп"

Напомним, НАБУ и САП 19 августа сообщили, что проводят спецоперацию "Форрест Гамп". По данным следствия, преступная группа действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента и других лиц.

Имена фигурантов и другие подробности спецоперации в НАБУ не сообщали, однако опубликовали небольшое видео расследования с записями разговоров неизвестных мужчин.

Кроме того, во время обысков был обнаружен документ с "планом антикризисной коммуникации" касательно деятельности Временной следственной комиссии Рады. В документе содержатся подготовленные коммуникационные шаги и тезисы для реагирования на публичную ситуацию вокруг работы ВСК.

Добавим, что Столар на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудничает с представителями НАБУ.

В связи с обращениями представителей СМИ информирую, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю. Вадим Столар

Ранее "Телеграф" сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вновь взялся за "дело шашлычков". Обвиняемым в нем проходит юрист Андрей Довбенко, который подозревается в создании коррупционной схемы с арестованным имуществом АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).