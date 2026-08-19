Под прицелом нардепы и ОП? НАБУ проводит спецоперацию: что известно

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НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая, по данным следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов с участием чиновников Офиса президента и других лиц. По данным инсайдеров, речь идет о заместителе руководителя Офиса президента Ирины Мудры и Вадиме Столаре, народном депутате и известном застройщике, который избирался в Раду от ОПЗЖ.

Об обысках сообщили в НАБУ. О том, что обыски проходят у народного депутата Вадима Столара и заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в бизнес-политических кругах.

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