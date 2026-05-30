В Крыму исчезло топливо. Какие ограничения вводят оккупанты и что с бензином сейчас (фото)

Люди занимают очередь на АЗС еще на рассвете

Во временно оккупированном Крыму катастрофическая ситуация с топливом. Ведь на большинстве АЗС оно уже закончилось или заканчивается, а новые поставки задерживаются.

Об этом пишут в местных каналах. Известно, что основными причинами перебоев стали атаки ВСУ на бензовозы и нефтебазы.

В результате этого новые колонны с бензином боятся ехать так называемым "сухопутным коридором", а запасы на полуострове уже исчерпаны. К слову, в ночь на 30 мая в Феодосии была успешно атакована нефтебаза. Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни ситуация не улучшится.

"На некоторых заправках топлива уже нет, на других — оно выдается по талонам. На третьих — продается, но за ним собираются большие очереди", — пишут каналы.

Последствия атаки на Феодосию

Как сообщил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, на всей территории введены ограничения по продаже бензина А-95. Одному человеку разрешено покупать не более 20 литров топлива в сутки. Сколько будут продолжаться такие ограничения – неизвестно.

Кроме того, известно, что на заправки, куда завезли немного топлива, очереди занимали с рассвета и до открытия они растянулись на сотни метров. Масштабы катастрофической ситуации с горючим хорошо видны на свежих фото.

Также люди уже спрашивают, почему нельзя обеспечить сопровождение танкеров, чтобы они привезли горючее на остров. Добавим, что дефицит понемногу испытывают и в других оккупированных городах Украины, например, в Мариуполе.

Что известно об атаках на "сухопутный коридор"

"Сухопутным коридором" для топлива в Крым называют трассу Р-280 "Новороссия". Она соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем через Донецк и Мариуполь. В течение нескольких недель ВСУ с помощью беспилотников дистанционно проходят эту дорогу. Обычно дроны сбрасывают взрывные устройства, срабатывающие при фиксации движения. Эти атаки направлены на военные машины и грузовики с товаром и топливом.

Трасса Р-280 Новороссия на карте

Известно, что бензин также перевозят на паромах через Керченский пролив, но переправа не всегда открыта из-за погодных условий. Крымским мостом топливо не доставляют из соображений безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно было атаковано здание штаба ВВС Черноморского флота в Севастополе.