Забудьте о старых смесителях: эта модель работает быстрее и тратит меньше воды

Этот кран можно установить без ремонта, используя уже имеющееся подключение

Привычные краны постепенно меняются под влиянием новых технологий, и уже в ближайшие годы в быту могут закрепиться модели, которые работают значительно экономнее и удобнее.

К 2026 году именно "умные" краны могут стать основным выбором для кухонь и ванных комнат благодаря своим технологическим преимуществам. Детальнее об этом написали в "Oeste Geral".

Главное отличие новых моделей – контроль расхода воды. В отличие от традиционных кранов, они используют аэраторы, датчики движения или ограничители потока, что позволяет снизить потребление без потери давления.

Кран с датчиком движения. Фото: pinterest

Аэраторы смешивают воду с воздухом, создавая мощную струю при меньшем расходе ресурсов, а датчики автоматически отключают подачу, когда вода не нужна. Также распространены механизмы с полуоборотом, которые делают управление более быстрым и точным.

Еще одно преимущество — простота замены. В большинстве случаев новый кран можно установить без сложного ремонта, используя уже имеющееся подключение.

Напомним, ранее Телеграф писал, что эра громоздких бойлеров постепенно проходит, а на смену им появляются более компактные устройства, способные обеспечить горячей водой всю семью.