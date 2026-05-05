Секрет "вечных" кранов: почему старая сантехника держалась 30 лет, а новая — всего три

Надежное изделие не может стоить копейки

Украинцы продолжают пользоваться чугунными ваннами, популярными еще полвека назад. Однако новый дорогостоящий смеситель часто начинает протекать уже через пару сезонов.

Это не случайная ошибка производства, а следствие кардинально разных подходов к изготовлению сантехнических изделий. "Телеграф", ссылаясь на Радио.Трек, расскажет подробнее.

Раньше оборудование создавали с огромным запасом прочности, в то время как современные аналоги нередко рассчитаны только до первой серьезной поломки. Основная причина кроется в сырье и технологических процессах.

Секрет выносливости старой сантехники

Чугунные ванны периода 60–80-х годов весили более центнера. Такая массивность была необходима для долголетия: толстый металл прекрасно выдерживает термические колебания. Он медленно нагревается и постепенно отдает тепло, благодаря чему эмалированное покрытие не покрывается трещинами от контакта с кипятком или холодной водой.

Чугунная ванна. Фото — Сантехника Львов

Кроме того, чугун обладает естественной устойчивостью к ржавчине – на его поверхности возникает специальный защитный слой. Также стоит отметить толщину эмали: в прошлом она была более плотной, что позволяло поверхности выдерживать механические удары без сколов.

Проблема короткого возраста современных смесителей

Главный фактор быстрой порчи новых устройств – состав корпуса. Бюджетные модели теперь производятся не из благородной латуни, а из дешевых сплавов цинка и алюминия (силумина). Зрительно они могут выглядеть безупречно благодаря блестящему напылению, однако их внутренняя структура очень хрупкая.

Такие материалы быстро деградируют под влиянием примесей в воде и скачков давления. Со временем в металле возникают микроскопические пустоты, что приводит к трещинам или протекам, которые невозможно отремонтировать.

Настоящая латунь действует по-другому. Это стабильный металл, легко выдерживающий нагрузку. В латунных изделиях изнашиваются только расходные элементы (картриджи или прокладки), которые можно легко заменить, не покупая новый кран. Именно такой принцип "вечного корпуса" являлся основой старой сантехники.

Как выбрать качественное изделие

Чтобы не встретить одноразовую вещь, обращайте внимание на два фактора:

Масса. Качественная латунь значительно тяжелее легких сплавов. Если массивный с виду смеситель кажется невесомым — перед вами дешевый заменитель. Стоимость. Поскольку медь (основа латуни) является дорогостоящим сырьем, надежное изделие не может стоить копейки.

