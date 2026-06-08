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Эра кофеварок проходит: что приготовит напиток вкуснее

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Как готовят кофе иначе Новость обновлена 08 июня 2026, 15:35
Как готовят кофе иначе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот способ вытесняет кофеварки из кухонь.

Электрическая кофеварка есть на многих кухнях, но все чаще ее заменяет более простой способ приготовления кофе, который удивляет результатом даже тех, кто привык к напитку из аппарата.

Такой метод привлекает тех, кто хочет получать более насыщенный и ароматный кофе без использования сложной техники. Кроме того, ручное приготовление не требует больших затрат и занимает минимум кухонного пространства. Об этом написали в "Oeste Geral".

Главная причина роста интереса к этому способу – возможность самостоятельно влиять на результат. В отличие от автоматических кофеварок здесь можно регулировать количество кофе, температуру воды и время заваривания. Это позволяет лучше раскрыть вкус зерен и получить более сбалансированный напиток.

Как приготовить кофе без кофеварки, чтобы он получился вкуснее
Ручное приготовление кофе. Фото: hipsters

Среди основных преимуществ также простота использования, меньше затрат и легкий уход за посудой. Пользователи также отмечают, что ручное приготовление дает больше свободы для экспериментов с пропорциями и рецептами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что блендеры постепенно теряют популярность, ведь их заменяет более универсальный кухонный прибор, который позволяет быстрее готовить и сочетает функции нескольких устройств.

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#Кофе #Техника #Машына