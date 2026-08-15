Забудьте о монтажной пене. Какие герметики теперь выбирают для окон и дверей

Современные полимерные герметики и эластичные пены обеспечивают долговечность изоляционных швов

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Монтажная пена годами являлась главным материалом для герметизации оконных блоков, дверных проемов и разнообразных технологических зазоров. Она недорога, проста в использовании и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, однако из-за того, что монтажная пена быстро разрушается под действием солнца, сейчас ее вытесняют более практичные изоляционные материалы.

"Телеграф" рассказывает, что приходит на смену монтажной пене. Как известно, из-за полного отсутствия стойкости к ультрафиолетовому излучению, монтажная пена на стыках быстро меняет цвет на темно-коричневый, теряет эластичность и начинает крошиться от малейшего механического воздействия. Окончательно разрушает запененный шов влага, которая попадает в микротрещины и замерзает в морозы.

Герметизация швов монтажной пеной

Поэтому строители все чаще выбирают более надежные и стойкие варианты герметизации. Они постепенно вытесняют монтажную пену.

Полимерные герметики (MS-полимеры): Они объединяют лучшие свойства силикона и полиуретана. Такие герметики не боятся ультрафиолета, воды и перепадов температур. В отличие от пены, MS-полимеры образуют крепкий, но гибкий шов. Он держится годами, не трескается и не нуждается в дополнительном защитном покрытии штукатуркой.

Эластичные (гибкие) пены: Специально разработанные для мест, подверженных постоянным деформациям и перепадам температур. Эластичная пена обладает повышенной упругостью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Швы остаются герметичными даже при смещении конструкций.

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