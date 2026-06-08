Блендеры уступают место: этот кухонный прибор экономит время и заменяет несколько устройств

Готовить с ним станет проще

Блендер давно стал привычным прибором почти на каждой кухне, но в последнее время его все чаще заменяют более универсальные решения. Одно современное устройство способно выполнять сразу несколько задач.

Речь идет о кухонном комбайне, который значительно упрощает приготовление пищи. Об этом написали в "Oeste Geral".

Известность этого прибора объясняется его универсальностью. Если блендер лучше справляется с жидкими смесями, то кухонный комбайн эффективно работает с твердыми продуктами, овощами, орехами, тестом и разнообразными заготовками.

Кухонный комбайн. Фото: Венкон

Благодаря сменным насадкам, он может нарезать, измельчать, натирать и смешивать ингредиенты. Это позволяет сократить время на приготовление блюд и уменьшить количество кухонных инструментов, которые приходится использовать.

Среди главных преимуществ кухонного комбайна – экономия времени и возможность контролировать текстуру продуктов. Он пригодится для приготовления соусов, паштетов, хумуса, теста, а также для быстрой нарезки овощей и фруктов.

В то же время блендер не исчезает из кухонь полностью. Для смузи, коктейлей, супов-пюре и других редких блюд он остается одним из самых удобных вариантов. Поэтому многие считают эти приборы не конкурентами, а взаимодополняющими помощниками на кухне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая кухонная техника заменяет аэрофритюрницу.