Японский секрет прохлады: 6 простых хитростей, которые помогут пережить жару в квартире

Как получить прохладу без кондиционера

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Японцы столетиями приспосабливали жилье к жаркому и влажному лету. Еще до появления кондиционеров они использовали затенение, естественную вентиляцию, движение воздуха и ночное проветривание, а часть этих принципов можно применять и в современной квартире.

"Телеграф" расскажет, что такое sudare и yoshizu, почему окна не стоит держать открытыми весь день и почему японский способ охлаждения начинается еще до того, как комната успела нагреться.

Затенить окно еще до того, как солнце нагреет комнату

Один из традиционных японских способов защиты от жары — sudare. Это легкие жалюзи или экраны из бамбука или тростника, которые устанавливают с внешней стороны дома.

Принцип довольно простой: между экраном и домом оставляют промежуток. Он создает тень, помогает охлаждать воздух и одновременно не перекрывает вентиляцию.

Для современной квартиры это можно повторить без традиционной конструкции. Понадобится бамбуковая рулонная штора или внешний солнцезащитный экран на балконе.

Главное — остановить солнечное излучение до того, как оно нагреет стекло и помещение.

Похожий принцип имеет yoshizu — большой переносной экран, который можно устанавливать возле окна или балкона.

Окна открывают не всегда

На первый взгляд может показаться, что японский рецепт борьбы с жарой прост: открыть все окна и ждать сквозняка.

Но здесь есть важный нюанс. Если днем на улице жарче, чем в квартире, открытое окно может лишь принести дополнительное тепло.

Поэтому для квартиры можно использовать простую схему:

утром и ночью — открыть окна и проветрить жилье;

— открыть окна и проветрить жилье; когда температура на улице превышает температуру внутри — закрыть окна;

— закрыть окна; одновременно затенить солнечную сторону;

вечером и ночью снова открыть окна, если наружный воздух стал прохладнее.

При этом это не универсальное правило: безопасность, шум, влажность и качество воздуха также имеют значение. Жильцы иногда ограничивают ночное проветривание из-за вопросов приватности и безопасности.

Вентилятор нужен для движения воздуха

В японских домах вентилятор — не обязательно альтернатива кондиционеру. Его используют для того, чтобы усилить движение воздуха и сделать жару субъективно менее ощутимой.

Если в квартире есть два противоположных окна, можно создать направленный поток:

один вентилятор поставить возле окна на выдувание;

через другое окно обеспечить поступление воздуха;

если вентилятор один — направить его так, чтобы воздух проходил через комнату, а не просто циркулировал возле самого прибора.

А если работает кондиционер, вентилятор можно использовать для равномерного распределения охлажденного воздуха. Именно такую комбинацию рекомендует и японское Министерство окружающей среды: вентилятор помогает циркулировать холодному воздуху и повышать эффективность охлаждения.

Квартира должна охладиться ночью

Еще один принцип традиционного японского жилья — ночное охлаждение, или night purge.

Суть проста: днем стены, пол и мебель накапливают тепло. Когда вечером температура падает, квартиру проветривают, чтобы вывести это накопившееся тепло.

Исследование традиционного японского дома показало, что сочетание ночного проветривания, затенения и конструктивных элементов помогало поддерживать температуру внутри ниже наружной. В отдельном исследовании днем разница достигала до 5°C.

Для современной квартиры логика та же:

сначала охладить жилье ночью, а затем не позволить солнцу снова его нагреть;

особенно это актуально для комнат с большими окнами, которые в течение дня получают прямой солнечный свет.

Меньше тепла — меньше работы для кондиционера

Еще один японский подход не требует никаких специальных устройств: не нагревать квартиру дополнительно.

Поэтому в самые жаркие часы стоит:

не использовать духовку без необходимости;

минимизировать работу плиты;

выключать ненужный мощный компьютер и другую технику;

не оставлять лишнее освещение;

готовить еду утром или вечером, если это возможно;

закрывать солнечные окна еще до того, как квартира начнет нагреваться.

Это особенно важно для небольших квартир, где тепло от техники и приготовления пищи быстро скапливается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о греческом способе пережить жару без кондиционера.