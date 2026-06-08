Как убрать неприятный запах из раковины: домашние средства, которые помогают

Неприятный запах из слива — распространенная проблема

С проблемой неприятного запаха из слива рано или поздно сталкивается множество домовладельцев. Вонь может появиться, даже если слив не засорен.

Справиться с проблемой неприятного запаха можно с помощью домашних средств. Рассказываем, как это сделать.

Почему из слива неприятно пахнет

Обычно неприятный запах появляется, когда в трубе скапливаются остатки пищи, частички мыла, волосы и другой органический мусор. Всё это постепенно разлагается и создает неприятный запах. В ванной главный виновник – волосы и остатки средств по уходу, на кухне – жир и пищевые отходы. Даже если труба не засорена, такие накопления вполне могут стать источником зловония.

Как убрать запах из слива: проверенные способы

Немецкий портал Utopia поделился самыми простыми и действенными способами борьбы с неприятным запахом из раковины.

Сода и уксус. Насыпьте в слив 3–4 столовые ложки пищевой соды. Затем влейте полстакана белого столового уксуса или четверть стакана уксусной эссенции. Подождите, пока смесь перестанет пениться, и оставьте еще на 15 минут. После этого тщательно промойте теплой водой.

Пищевая сода. Если уксуса нет под рукой, можно обойтись одной содой. Высыпьте полстакана соды в сливное отверстие и накройте его влажной тряпкой на пять минут. Затем залейте горячей водой – запах должен уйти.

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Соль. Насыпьте в слив две столовые ложки обычной поваренной соли и подождите полчаса. После этого промойте холодной водой. Соль помогает нейтрализовать запах и немного растворяет жировые отложения на стенках трубы.

Если после применения домашних средств запах не исчез, причина, скорее всего, находится глубже в трубе. В таком случае стоит вызвать сантехника.