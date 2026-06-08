Як прибрати неприємний запах із раковини: домашні засоби, які допомагають

Неприємний запах зі зливу – поширена проблема

З проблемою неприємного запаху зі зливу рано чи пізно стикається багато домовласників. Сморід може з’явитися, навіть якщо злив не засмічений.

Впоратися з проблемою неприємного запаху можна за допомогою домашніх засобів. Розповідаємо, як це зробити.

Чому зі зливу неприємно пахне

Зазвичай неприємний запах з’являється, коли в трубі накопичуються залишки їжі, частинки мила, волосся та інше органічне сміття. Усе це поступово розкладається і створює неприємний запах. У ванній головний винуватець — волосся і залишки засобів догляду, на кухні — жир і харчові відходи. Навіть якщо труба не засмічена, такі накопичення цілком можуть стати джерелом смороду.

Як прибрати запах зі зливу: перевірені способи

Німецький портал Utopia поділився найпростішими та найдієвішими способами боротьби з неприємним запахом з раковини.

Сода і оцет. Насипте в злив 3–4 столові ложки харчової соди. Потім влийте півсклянки білого столового оцту або чверть склянки оцтової есенції. Зачекайте, поки суміш перестане пінитися, і залиште ще на 15 хвилин. Після цього ретельно промийте теплою водою.

Харчова сода. Якщо оцту немає під рукою, можна обійтися лише содою. Висипте півсклянки соди у зливний отвір і накрийте його вологою ганчіркою на п’ять хвилин. Потім залийте гарячою водою — запах має зникнути.

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Сіль. Насипте в злив дві столові ложки звичайної кухонної солі і зачекайте пів години. Після цього промийте холодною водою. Сіль допомагає нейтралізувати запах і трохи розчиняє жирові відкладення на стінках труби.

Якщо після застосування домашніх засобів запах не зник, причина, ймовірно, знаходиться глибше в трубі. У такому разі варто викликати сантехніка.