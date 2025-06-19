Комар носа не подточит: крутой лайфхак для дачи, чтобы летом не донимали кусачие насекомые

Бороться с комарами можно с помощью некоторых трюков

Комары летом на даче могут стать настоящей проблемой. Эти кусачие насекомые запросто испортят теплые вечера на террасе или семейные посиделки в беседке. Однако решить эту проблему можно, зная хитрый лайфхак.

"Телеграф" расскажет, как бороться с комарами на даче, чтобы насекомые не испортили вам летний отдых.

Лайфхак с вентилятором от комаров

Теплые и влажные летние вечера могут стать отличной средой для нашествия насекомых, особенно кусачих комаров. Эти летающие кровопийцы способны запросто испортить вам отдых на свежем воздухе. Однако, как оказалось, отпугнуть комаров на террасе или в беседке на даче можно с помощью простого домашнего вентилятора, пишет Express.

Все что вам нужно, это установить один или несколько вентиляторов на террасе или прямо в саду. Ветер станет отличным препятствием для комаром, так как они терпеть его не могут. Особенно это актуально для теплых безветренных вечеров и ночей.

Легкий бриз помешает комарам приблизиться к вам во время отдыха на террасе или в саду в беседке. А вдобавок вы и сами получите приятный освежающий ветерок, если на улице особенно жарко или душно.

Еще один трюк, который может сработать в борьбе с комарами — это правильно освещение. Выбирайте для террасы ярко желтое или других теплых тонов освещение и комары будут меньше слетаться на этот свет. С холодным белым светом это работает как раз наоборот — он их привлекает.

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