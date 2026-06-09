Кухонные плиты больше не в моде: их вытесняют невидимые аналоги, которые создают "магию" на кухне

У новых моделей целый ряд преимуществ

Индукционные плиты, которые долгое время считались самым стильным и практичным решением для современной кухни, постепенно уходят в прошлое. В 2026 году тренды завоевывают еще более прогрессивные технологии.

Об этом пишет Ok Diario. Речь идет о невидимых варочных панелях.

Никакой магии: как это работает

Новые плиты работают по тому же принципу электромагнитной индукции, что и их предшественники. Однако сами нагревательные элементы полностью прячутся под столешницу из керамогранита, керамики или спеченного камня. Визуально это выглядит как обычный пустой стол, но на нем можно готовить пищу, используя специальную совместимую посуду.

Невидимая индукционная плита. Фото - altekpro

Преимущества встроенных плит

Максимум свободного пространства. Когда вы ничего не готовите, плита превращается в обычную рабочую зону.

Когда вы ничего не готовите, плита превращается в обычную рабочую зону. Уборка за пару секунд. Оттереть столешницу намного проще — достаточно просто протереть тряпкой или губкой, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии.

Оттереть столешницу намного проще — достаточно просто протереть тряпкой или губкой, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии. Долговечность и стиль. Производители делают акцент на прочности материалов, используемых для создания таких варочных панелей. Поверхности разработаны таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, повседневные удары и царапины, сохраняя единую эстетику, соответствующую современным минималистским тенденциям дизайна.

Напомним, ранее мы писали о том, что обычные шторы уходят в прошлое.