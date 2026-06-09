Обычные шторы уходят в прошлое: эксперты рассказали, чем заменяют "пылесборники" в 2026 году
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Новые модели невероятно практичны
Классические шторы теряют популярность в квартирах по всему миру. Главным хитом 2026 года дизайнеры называют шторы-волны и раздвижные панели.
Об этом пишет издание Oeste Geral.
В чем секрет популярности новых моделей
- Элегантность и простота. Шторы-волны монтируются на скрытые карнизы или встраиваются в потолочные ниши. Ткань ниспадает идеальными, мягкими волнами от потолка до пола, визуально увеличивая высоту комнаты.
- Идеально для панорамных окон. Для больших стеклянных дверей и окон в пол эксперты рекомендуют раздвижные панели. Их прямой, строгий силуэт делает интерьер более собранным и аккуратным.
Забудьте о "пылесборниках": почему хозяйки в восторге
В отличие от старых штор со сложными драпировками, которые годами работали "пылесборниками", новые модели невероятно практичны.Благодаря гладкой поверхности и прямому крою на них практически не задерживается грязь. Кроме того, современные ткани обрабатываются антистатическими и пылеотталкивающими пропитками.
Другие достоинства:
- Легко чистятся обычным пылесосом или влажной тканью;
- Меньше забивается грязь в сами механизмы и карнизы;
- Снимаются и вешаются обратно без лишних усилий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обеденные столы постепенно уходят в прошлое, а на смену им появляются более компактные решения, экономящие пространство и делающие квартиру более визуально просторной.