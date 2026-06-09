Забудьте о долгой зарядке смартфона: три шага разгонят даже старенький аппарат

Время пополнения заряда определяется не только самим устройством

Многие считают, что скорость зарядки мобильного телефона никак изменить нельзя. Однако всего несколько простых привычек могут сэкономить удивительное количество времени.

Об этом пишет FemCafe. Как отмечается в материале, скорость зарядки смартфона определяется не только самим устройством. Мощность адаптера, состояние кабеля, температура окружающей среды и даже то, какие приложения работают в фоновом режиме, могут легко увеличить время зарядки на минуты или даже часы.

Как ускорить зарядку смартфона в три шага:

Если вы хотите быстро зарядить свое устройство, режим полета — один из самых простых способов это сделать. Он отключает сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth вашего телефона, потребляя меньше энергии во время зарядки.

Многие до сих пор используют старые или маломощные адаптеры, которые не поддерживают функцию быстрой зарядки телефона. Стоит проверить, поддерживает ли ваше зарядное устройство максимальную мощность, которую позволяет ваше устройство.

Зарядка смартфона. Фото - Pixabay

Перегрев — один из главных врагов вашей батареи. Если ваше устройство слишком сильно нагревается во время зарядки, система часто снижает скорость зарядки из соображений безопасности. Толстый чехол иногда может удерживать тепло, поэтому рекомендуется снять его, если вы обнаружите, что ваш телефон значительно нагревается во время зарядки.

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