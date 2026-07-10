Россия начала бить по АЗС в Киевской области. Спровоцирует ли это масштабный топливный кризис

Россияне расширяют географию ударов по заправкам

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Россия принялась атаковать беспилотниками заправки в Киевской области. После сообщения о движении дрона над местом взрыва с утра в пятницу, 10 июля, поднимается столб черного дыма.

Соответствующие видео публикуют в сети. Ведущий аналитик топливного рынка Украины Сергей Сапегин в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" дал прогноз, будет ли топливный кризис из-за ударов России по АЗС.

Почему Россия начала атаковать АЗС

Эксперт убежден, что создание в Украине топливного кризиса – это несбыточная мечта врага. В то же время ударами по заправкам россияне пытаются устроить локальные сбои в логистических цепочках и панику среди населения.

АЗС в Сумах, атакованная РФ. Фото: ГСЧС

"Задача — создать ощущение, что горючее становится недоступным: очереди, страх, создание запасов, недоверие к способности страны преодолеть последствия ударов", — отметил он.

Сапегин добавляет, что раньше РФ не била по АЗС, потому что ее цели были более масштабными — крупные объекты энергетики, нефтебазы, склады и т.д. Однако сейчас, когда война все больше переходит в формат истощения, враг ищет слабые места повседневной устойчивости Украины.

Сможет ли враг ударами по заправкам устроить в Украине топливный кризис

Однако, по его словам, полностью сломать украинский топливный рынок такими ударами Россия не сможет. Сейчас он более конкурентный и значительно более гибкий, чем был в 2022 году.

"Но нанести болезненные локальные кризисы — может. Наибольший риск не в общем дефиците горючего, а во временной потере доступа к нему там, где оно критически нужно: в прифронтовых районах, для медиков, коммунальщиков, эвакуации и генераторов и т.д", — пояснил специалист.

Как сообщал "Телеграф", этим летом Россия активно бьет по АЗС в прифронтовых регионах (Харьков, Сумы и т.п.) За месяц уничтожено около 200 из примерно 5 тысяч украинских заправок.