Выживет ли гривна после войны? К чему готовиться украинцам

Есть ряд факторов, которые будут влиять на финансовую ситуацию

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После звершения войны в Украине гривна, вероятнее всего, сохранится как национальная валюта, но однозначно не останется такой, какой есть сейчас. Гривна может постепенно дешеветь, ограничения на покупку валюты будут снимать, а экономика начнет переходить от военного режима к восстановлению.

Такое мнение "Телеграфу" выразил искусственный интеллект ChatGPT. Он ответил на самые интересующие многих вопросы: почему гривна не исчезнет, что будет поддерживать гривну, какие есть риски и может ли Украина перейти на евро.

По словам цифрового разума, даже при условиях войны в стране украинская финансовая система не разрушилась. Нацбанку удалось сохранить контроль за инфляцией, банковская система осталась ликвидной, а международные резервы — на высоком уровне. Именно эти факторы отличают ситуацию в Украине от стран, где национальные валюты фактически прекратили существование из-за гиперинфляции. Например, в Зимбабве или Венесуэле государство буквально теряло контроль над финансами и бесконтрольно печатало деньги.

Чего ждать после войны

По мнению ИИ, есть ряд процессов, которые произойдут после конца войны:

Нацбанк начнет постепенно отменять ограничения на покупку и продажу иностранной валюты, которые действовали во время военного положения.

Гривна, вероятнее всего, станет немного дешевле по отношению к доллару и евро, так как спрос на иностранную валюту вырастет.

В условиях масштабное восстановление и резкого увеличения импорта инфляция может временно ускориться.

Сохранить стабильность гривне помогут:

многомиллиардная международная финансовая помощь

будущие инвестиции в восстановление;

перспектива вступления в Европейский союз;

стабильная работа банковской системы;

независимая политика Национального банка

Что такое курс гривны. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Риски и факторы, которые могут ослабить гривну:

большой дефицит средств в госбюджете;

уменьшение международной финансовой помощи;

медленное возвращение украинцев домой из-за границы;

нехватка рабочей силы;

большие расходы на закупку оборудования для восстановления страны.

Что будет с гривной после войны. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Может ли Украина перейти на евро?

ChatGPT говорит, что вкраткосрочной перспективе шансов на переход на евро практически раны нулю.

Как объясняет цифровой разум, даже если Украина вступит в Евросоюз, смена валюты будет возможна только выполнения всех строгих требований ЕС. При этом, большая часть новых членов ЕС еще много лет после вступления продолжали пользоваться собственной валютой.

Прогноз ИИ

При условии окончания войны без новый потрясений и сохранении поддержки союзников, прогнозы следующие:

вероятность сохранения гривни как национальной валюты высока — более 90%;

в первые 2-5 лет после войны есть высоская вероятность умеренной девальвации;

риск резкого обвала курса или гиперинфляции остается низким, если страна не потеряет внешнюю финансовую помощь и не столкнется с новой масштабной войной.

Так, после войны гривна, вероятнее всего, станет дешевле по отношению к доллару, но сохранит свою стабильность. Экономика постепенно перейдет от войны к восстановлению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банкир рассказал, чего ждать от курса доллара во второй половине 2026.