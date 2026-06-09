Забудьте об обычных плинтусах, они уходят в прошлое: новый тренд изменит квартиру до неузнаваемости

Новое решение подчеркивает текстуры и цвета, не конкурируя с напольным покрытием

Плинтус является неотъемлемым элементом во многих квартирах и домах. Однако в последнее время хозяева по всему миру отказываются от них в пользу новой альтернативы.

Об этом пишет издание Oeste Geral. По словам журналистов, речь идет о так называемых встраиваемых плинтусах.

Что такое скрытый (встраиваемый плинтус)

В отличие от традиционных моделей, которые выступают за пределы стены, они устанавливаются в той же плоскости, что и вертикальная поверхность, образуя практически незаметную линию между стеной и полом.

Скрытый плинтус. Фото- prorabneva

"При грамотном исполнении встраиваемый плинтус способствует ощущению простора. На полах из натурального дерева, крупноформатной керамогранитной плитке или полированном цементе это решение подчеркивает текстуры и цвета, не конкурируя с напольным покрытием, сохраняя при этом защиту поверхностей", — отмечается в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обеденные столы постепенно уходят в прошлое, а на смену им появляются более компактные решения, экономящие пространство и делающие квартиру более визуально просторной.